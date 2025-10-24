«Битва с океаном» и «жизнь на вулкане»: самые впечатляющие места Дальнего Востока

Дальний Восток поразит любого путешественника своей первозданной природой и уникальными ландшафтами.

Выбрать только пять лучших достопримечательностей сложно, но эти места точно стоит увидеть.

Авачинская бухта — ворота Тихого океана

Эта бухта знаменита своей красотой и размерами — сюда может зайти любой корабль в любое время года, ведь Авачинская бухта не замерзает даже в суровые зимы.

Площадь водной глади превышает тридцать футбольных полей. Символ бухты — скалы «Три Брата», по легенде превратившиеся в каменные стражи после морской бури.

Вулканы Камчатки — природа в ее первозданном виде

Парк «Вулканы Камчатки» объединяет несколько природных территорий: «Налычево», «Южно-Камчатский», «Ключевской» и другие. Здесь находятся сотни вулканов, включая активнейшую Ключевскую сопку.

Проникнуться мощью природы сможет каждый, кто получит разрешение для посещения этого уникального заповедника.

Вулкан Узон — загадочная кальдера

Узон — уникальный объект, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не действующий вулкан, а огромная кальдера, образованная вследствие извержения.

Здесь бушуют минеральные источники и паровые столбы, а в ядовитой воде живут уникальные микроорганизмы. Ученые надеются превратить Узон в природную лабораторию.

Долина смерти — одна из визитных карточек региона

Это место славится высокой концентрацией ядовитых газов, от которых гибнут птицы и животные. Людям лучше не задерживаться здесь долго — при длительном пребывании возможны симптомы отравления.

Долина расположена у подножья вулкана Кихпиныч, и в нее запрещен спуск, но экскурсии на вертолете позволяют увидеть ее из воздуха.

Командорские острова — край морской фауны и туманов

Архипелаг из четырех островов в Тихом океане — территория вечной осени и богатства морской жизни. Главный населенный пункт — село Никольское с 600 жителями.

В августе—сентябре сюда приезжают туристы, желающие увидеть голубого песца и насладиться дикой природой вдали от цивилизации.

Таблица основных достопримечательностей