«Рейд на хитрецов»: Комитет по транспорту придумал меры против «халявной» парковки в Петербурге

Новые, значительно возросшие тарифы на парковку в Петербурге вызвали неожиданный ответ со стороны автовладельцев. В качестве протеста некоторые водители прибегают к «скрутке номеров», тем самым пытаясь избежать штрафов.
Комитет по транспорту намерен пресечь такие действия, готовя рейды, которые, как обещают, начнутся с Захарьевской улицы.
«Хитрецы против хитрецов»: Как автовладельцы ответили на рост цен на парковки?
«Нет номера — нет штрафа», — такую тактику выбрали некоторые водители.
«И уже неделю массово показывают этот фокус», — отмечается в сообщениях.
Эта «скрутка номеров» стала ответом на «резкое повышение цен на парковки».
«Люди до повышения честно платили, если раньше никто не скручивал номера», — вспоминают старожилы.
«Не понял, кто жульничает?» — звучит встречный вопрос, показывающий, что не все участники дискуссии видят проблему одинаково.
«У нас просто все как обычно делается радикально», — отмечают наблюдатели, подразумевая, что методы решения проблемы могут быть чрезмерно жесткими.
Бюджет города пополнить или о людях позаботиться? Дилемма Комитета по транспорту
Автовладельцы задаются вопросом:
«А может комитет по транспорту уже позаботится о людях, а не о том, как бюджет города пополнить?»
«Хитрецы готовят рейд на хитрецов, интересно…» — иронизируют горожане, предвосхищая противостояние.
Ранее подобные рейды уже проводились, и машины без номеров «десятками эвакуировали на штрафстоянки».
Элитные автомобили и народный ропот: Как повышение тарифов вызвало цепную реакцию?
Повышение тарифов, которое, по мнению некоторых, было частично вызвано попытками «элитных автомобилей» избегать оплаты через «карточки», закрывающие номера, привело к «народному ропоту».
«Разница существенная, до этого не напрягаясь оплачивал парковку, сейчас задумаешься лишний раз, ехать ли куда-то на машине», — признаются водители.