«Рейд на хитрецов»: Комитет по транспорту придумал меры против «халявной» парковки в Петербурге

Новые, значительно возросшие тарифы на парковку в Петербурге вызвали неожиданный ответ со стороны автовладельцев. В качестве протеста некоторые водители прибегают к «скрутке номеров», тем самым пытаясь избежать штрафов.

Комитет по транспорту намерен пресечь такие действия, готовя рейды, которые, как обещают, начнутся с Захарьевской улицы.

«Хитрецы против хитрецов»: Как автовладельцы ответили на рост цен на парковки?

«Нет номера — нет штрафа», — такую тактику выбрали некоторые водители.

«И уже неделю массово показывают этот фокус», — отмечается в сообщениях.

Эта «скрутка номеров» стала ответом на «резкое повышение цен на парковки».

«Люди до повышения честно платили, если раньше никто не скручивал номера», — вспоминают старожилы.

«Не понял, кто жульничает?» — звучит встречный вопрос, показывающий, что не все участники дискуссии видят проблему одинаково.

«У нас просто все как обычно делается радикально», — отмечают наблюдатели, подразумевая, что методы решения проблемы могут быть чрезмерно жесткими.

Бюджет города пополнить или о людях позаботиться? Дилемма Комитета по транспорту

Автовладельцы задаются вопросом:

«А может комитет по транспорту уже позаботится о людях, а не о том, как бюджет города пополнить?»

«Хитрецы готовят рейд на хитрецов, интересно…» — иронизируют горожане, предвосхищая противостояние.

Ранее подобные рейды уже проводились, и машины без номеров «десятками эвакуировали на штрафстоянки».

Элитные автомобили и народный ропот: Как повышение тарифов вызвало цепную реакцию?

Повышение тарифов, которое, по мнению некоторых, было частично вызвано попытками «элитных автомобилей» избегать оплаты через «карточки», закрывающие номера, привело к «народному ропоту».