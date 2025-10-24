Городовой / Общество / Пижама и 250 тысяч: кто в Петербурге зарабатывает больше всех на удаленке
Пижама и 250 тысяч: кто в Петербурге зарабатывает больше всех на удаленке

Опубликовано: 24 октября 2025 09:30
зарплата на удаленке
Пижама и 250 тысяч: кто в Петербурге зарабатывает больше всех на удаленке
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Неожиданные лидеры удаленного заработка в Петербурге.

В Петербурге выявивили самых высокооплачиваемых специалистов, работающих удаленно. Медианная предлагаемая зарплата на “удаленке” в регионе достигла 92,7 тысячи рублей, что на 15,1 тысячи выше, чем годом ранее.

Число вакансий с возможностью работать из дома также увеличилось на 10%.

Дата-сайентисты и DevOps — новые миллионеры на удаленке?

Лидерами по доходам среди удаленных сотрудников стали представители цифровых профессий.

В топе рейтинга — дата-сайентисты и DevOps-инженеры, чьи медианные зарплаты достигают внушительных 250 тысяч рублей.

«Ого, какие цифры!», — восклицают петербуржцы, пораженные потенциалом удаленной работы.

«Менеджер по продажам курсов» против IT-специалиста: Кто выигрывает в битве за удаленный доход?

Цифровые профессии не единственные, кто может похвастаться высокими заработками.

Менеджер по продажам курсов в Северной столице может рассчитывать на доход от 170 до 495 тысяч рублей, а C# разработчик — до 400 тысяч.

«Я бы тоже хотела освоить что-то из цифровых профессий, но пока что у меня не хватает времени», — признаются те, кто задумывается о смене сферы.

Как петербуржцы видят путь к высоким зарплатам на удаленке

«Наверное, это очень круто — зарабатывать так много, сидя дома в пижаме», — мечтают петербуржцы, глядя на цифры.

Однако, за высокими зарплатами стоят востребованные навыки и, зачастую, значительные усилия.

«Я в сезон больше делаю даже», — говорит кто-то, намекая на то, что удаленная работа — это не всегда легкие деньги.

«Юмористы. Спасибо повеселили», — добавляют другие, выражая иронию по поводу представленных данных.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
