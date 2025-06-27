Ненависть или любовь с первого сырника: как иностранцы воспринимают «молочный мир» России

Молочные и кисломолочные продукты занимают особое место в российской кухне и культуре питания.
Их разнообразие и вкусовые особенности порой вызывают удивление и даже шок у иностранных гостей.
Для россиян кефир, ряженка, варенец и творог — привычные повседневные продукты, а для многих иностранцев они становятся настоящим открытием.
Какие именно «русские» молочные продукты удивляют зарубежных туристов и почему?
Молочные напитки — источник удивления и восхищения
Английский журналист Фрэнсис Мерсон, побывавший в России, отметил, что нигде в мире он не встречал такого разнообразия молочных напитков, как здесь.
Он даже пытался приготовить дома молочный суп с вермишелью, которым его угощали в Москве, но у него это не получилось.
Для многих иностранцев кефир, ряженка, варенец и снежок — не просто напитки, а настоящие гастрономические открытия.
Испанец Хавьер Гарсия особенно впечатлился сырниками — творожными лепешками, которые по версии портала Business Insider входят в топ-25 мировых десертов.
Теперь он начинает почти каждое утро именно с них.
Восприятие молочных продуктов иностранцами: вкусы и привычки
Как пишет «Русская семерка», не все иностранцы одинаково воспринимают российские молочные продукты.
Например, американцев часто удивляет и даже отталкивает вкус цельного молока, который отличается от привычного в США ультрапастеризованного молока, продающегося в больших канистрах.
Итальянцев же поражает «молодость» российских сыров: в Италии пармезан выдерживается минимум год, а в России его продают уже через девять месяцев.
Творог для многих иностранцев — это нечто похожее на сливочный сыр, что также вызывает удивление.
Особое внимание туристов привлекает кефир — напиток, который рекомендуют пить всем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Его полезные свойства и уникальный вкус делают его популярным среди гостей России.
Глазированные творожные сырки и сгущенка — сладкое испытание для иностранцев
Одним из самых шокирующих для европейцев продуктов являются глазированные творожные сырки.
Их воспринимают как десерт с «тонной калорий», и многие жители Старого Света советуют не злоупотреблять ими.
Аналогично относятся и к сгущенному молоку, а особенно к вареной сгущенке — сладкой коричневой пасте, которая пользуется в России большой популярностью.
Тем не менее, европейцы признают потрясающие вкусовые качества этих продуктов, хотя и боятся «подсесть» на них из-за высокой калорийности.