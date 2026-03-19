Русский Senat займёт место Toyota в Петербурге уже в этом году
Русский Senat займёт место Toyota в Петербурге уже в этом году

Опубликовано: 19 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Русский Senat займёт место Toyota в Петербурге уже в этом году
Русский Senat займёт место Toyota в Петербурге уже в этом году
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Модель, которую планируется выпускать на бывшем заводе Toyota, представят на ПМЭФ.

В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota в 2026 году могут начать выпуск автомобилей марки Senat. Об этом ТАСС рассказали источники в деловых кругах.

Как отметил собеседник агентства, это будет самостоятельный бренд Senat, отличный от Aurus Senat, а запуск производства намечен на текущий год.

Ранее сообщалось, что новую модель, которую собираются производить на этом предприятии, покажут на ПМЭФ.

Напомним, в сентябре 2022 года Toyota объявила о свертывании сборки машин на своем петербургском заводе, рассчитанном на 100 тысяч автомобилей ежегодно.

Завод заработал в конце 2007 года и выпускал RAV4 с Camry по специальному инвестиционному договору с Минпромторгом России.

Автор:
Юлия Аликова
Город
