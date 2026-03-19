Русский Senat займёт место Toyota в Петербурге уже в этом году

В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota в 2026 году могут начать выпуск автомобилей марки Senat. Об этом ТАСС рассказали источники в деловых кругах.
Как отметил собеседник агентства, это будет самостоятельный бренд Senat, отличный от Aurus Senat, а запуск производства намечен на текущий год.
Ранее сообщалось, что новую модель, которую собираются производить на этом предприятии, покажут на ПМЭФ.
Напомним, в сентябре 2022 года Toyota объявила о свертывании сборки машин на своем петербургском заводе, рассчитанном на 100 тысяч автомобилей ежегодно.
Завод заработал в конце 2007 года и выпускал RAV4 с Camry по специальному инвестиционному договору с Минпромторгом России.