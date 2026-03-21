Рыба, рис и кукуруза — на выходе салат "Пожалуйста, добавки": гости оторваться не могут — другое не едят

Опубликовано: 21 марта 2026 14:07
 Проверено редакцией
Рецепт простого, красивого и аппетитного салата: и к ужину, и к празднику

Оливье, крабовый салат, сельдь под шубой - все это популярные праздничные блюда, но, согласитесь, они уже порядком надоели. Хочется угостить гостей чем-то оригинальным, необычным, новым, но таким же сытным и вкусным. Так, кулинарный блогер Наталья Калнина раскрывает рецепт интересного салата "Пожалуйста, добавки".

По словам Натальи, такое название салат получил из-за того, что тарелка пустеет буквально в считанные минуты, а потому гости просят добавки. Блюдо достаточно легкое, но при этом сытное. Не предполагает использования каких-то экзотических дорогих продуктов, не придется и долго возиться.

Ингредиенты:

  • рыба (треска, минтай или хек) — 400 г;
  • рис длиннозерный — 100 г;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • майонез — для заправки;
  • соль и перец — по вкусу;
  • свежая зелень — пучок.

Приготовление:

Отварите рыбу до готовности, вытащите кости, разделите на пластинки. Отварите рис. Лук порежьте кубиком и ошпарьте кипятком, чтобы не горчил. Соедините все компоненты, добавьте кукурузу, посолите, поперчите, заправьте майонезом. Украсьте зеленью.

Все компоненты салата удачно сочетаются друг с другом. Блюдо получается нежным и в то же время пикантным, а сладость кукурузы придает ему приятные нотки. Гости точно останутся в восторге и не вспомнят про пресловутый "Оливье"!

Отзывы

"Можно делать такой салат не только с рисом, но и с картошкой. Да, он получается не таким аккуратным, но очень вкусным. Зимой мы дома часто делаем именно картофельные салаты. И сюда замечательно подходит свежий огурчик", - поделилась своим мнением одна из интернет-пользовательниц.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить ленивую картофельную лепешку с сюрпризом — дел на 15-20 минут, а съедается быстрее пиццы.

Автор:
Анна Леонова
