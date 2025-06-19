От Андреевского до «жральни»: как Василеостровский рынок пережил пожары, перестройки и смену эпох

Комплекс бывшего Василеостровского рынка находится на одноименном петербургском острове. Как развивался этот рынок на протяжении веков и что он представляет собой сегодня?

Первые стихийные рынки: Торговля с кораблей и Садовая улица

Уже в 1703 году, сразу же после основания Санкт-Петербурга, в город прибыл корабль из Голландии, который доставил сюда товары для продажи, среди них были строительные материалы и продовольствие. Тогда же на улицах стали появляться первые стихийные рыночные комплексы.

Со временем главной торговой артерией стала Садовая улица города. Интересно, что при Петре I был установлен следующий порядок: до полудня полагалось продавать продукцию по твердым ценам, во второй половине дня стоимость товаров никак не регулировалась.

Андреевский рынок: От деревянных рядов до каменного здания

Торговые площадки в этом квартале Васильевского острова появились еще в 1748 году, тогда здесь обустроили деревянные рыночные ряды. Через 15 лет этот комплекс был полностью уничтожен пожаром.

В 1789–1790 годах на этом месте появилось новое каменное торговое здание. Рынок называли Андреевским, он получил свое имя благодаря расположенному неподалеку собору Святого апостола Андрея Первозванного.

Василеостровский рынок: Площадка для торговли колхозной продукцией

Позднее этот рыночный комплекс многократно перестраивали и расширяли. Результатом одной из таких реконструкций и стало появление небольшого Василеостровского рынка в восточной части комплекса, его создавали как площадку для торговли колхозной продукцией.

Советский модернизм: Здание 1959 года и отсутствие культурного значения

Современное здание Василеостровского рынка построили в 1959 году, автор его проекта — М. Я. Климентов.

Комплекс Василеостровского рынка не относится к объектам культурного значения, к тому же нельзя сказать, что в его оформлении использованы какие-то уникальные или непривычные элементы, тем не менее сегодня он стал местом притяжения для многих петербуржцев и гостей города.

Реконструкция 2019 года: Гастрономическое пространство и споры местных жителей

Как пишет spb.kp.ru, в 2019 году в здании Василеостровского рынка завершилась очередная реконструкция, теперь здесь работают разнообразные заведения общепита, их больше 30.

Гости этого гастрономического пространства могут попробовать блюда ближневосточной, итальянской, вьетнамской, кавказской, японской и других кухонь.

Реакция местных жителей

Правда, не все жители района оценили реконструкцию:

«Замечательный рынок превратили в место общественного питания и это трагедия для жителей Василевского острова. Теперь туда не хожу».

«Рынка там нет. Полтора ларька с нереальными ценами».

«Конечно помню, когда это был нормальный рынок… а сейчас, я называю это словом Жральня…..».

Высокие цены и мало посетителей

К слову, рынок все же есть, но очень небольшой. Ассортимент, как на любом сельскохозяйственном рынке: мясо, овощи, фрукты; обязательный прилавок с сушеными травами у ближней стены.

Правда, здесь, в отличие от ресторанного корпуса, посетителей почти нет. А те, кто интереса ради заглядывают, надолго не задерживаются. Все дело в ценах. Здесь они совсем не рыночные.

Василеостровский рынок — это место с богатой историей и непростым настоящим. Судьба этого комплекса отражает изменения, происходящие в городе и обществе. Хочется надеяться, что в будущем удастся сохранить и приумножить все лучшее, что есть в этом месте, и сделать его привлекательным как для туристов, так и для местных жителей.