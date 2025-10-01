Из леса — в мегаполис: как изменилась жизнь лис и почему они заходят в Петербург

Новости по теме

Лисий Нос: легенда о царской лисе и реальная история петербургского пригорода

Перейти

В твороге, масле и кефире из «Магнита» и «Ленты» нашли говяжий жир: чем опасна такая молочная продукция для петербуржцев

Перейти

«Молочка» из воды, белка и жира: в Петербург попали поддельные сыр и масло

Перейти

Россиянин рискнул и взял три вида белоруской тушенки в «Светофоре»: среди жира мяса не обнаружено?

Перейти

Лоси на проспекте, лисы у метро и волки в Удельном парке: дикая сторона Петербурга, о которой вы не знали

Перейти