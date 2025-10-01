Из леса — в мегаполис: как изменилась жизнь лис и почему они заходят в Петербург

«Рыжие плутовки» все чаще наведываются в города, включая Санкт-Петербург, отмечает биолог Павел Глазков в своем Телеграм-канале.
Лисы не только появляются в городе, но и там же «нередко даже продолжают свой род».
Причин тому две: снижение спроса на мех, что уменьшило охоту, и сокращение популяции бродячих собак, которые раньше «не пускали лисиц в города».
С похолоданием лисы будут заходить чаще
Недавно рыжая была замечена в Сестрорецке, «стараясь запастись жирком».
Лисица — дикое животное
«Ни в коем случае не нужно ее подкармливать», — говорит Глазков.
Это «приучает животное к попрошайничеству». Лисам нужно уметь добывать еду самостоятельно, так они регулируют численность грызунов.