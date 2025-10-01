Городовой / Город / Из леса — в мегаполис: как изменилась жизнь лис и почему они заходят в Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пока не появились консервы: история «Броненосца Потемкина» началась с червей в мясе Общество
Дождь, снег и открытая платформа: почему «Дачное» была уникальной, но не идеальной станцией метро в Петербурге Город
«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе Город
Корабли моей гавани: почему в «морских» домах Петербурга сложно выживать Город
Снижение ставки на 1 пункт = +10% к цене: почему октябрь — идеальное время для покупки жилья Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Из леса — в мегаполис: как изменилась жизнь лис и почему они заходят в Петербург

Опубликовано: 1 октября 2025 11:30
лисы в городе
Из леса — в мегаполис: как изменилась жизнь лис и почему они заходят в Петербург
globallookpress/Oksana Korol

Горожанам следует держаться от этих хитрецов подальше.

«Рыжие плутовки» все чаще наведываются в города, включая Санкт-Петербург, отмечает биолог Павел Глазков в своем Телеграм-канале.

Лисы не только появляются в городе, но и там же «нередко даже продолжают свой род».

Причин тому две: снижение спроса на мех, что уменьшило охоту, и сокращение популяции бродячих собак, которые раньше «не пускали лисиц в города».

С похолоданием лисы будут заходить чаще

Недавно рыжая была замечена в Сестрорецке, «стараясь запастись жирком».

Лисица — дикое животное

«Ни в коем случае не нужно ее подкармливать», — говорит Глазков.

Это «приучает животное к попрошайничеству». Лисам нужно уметь добывать еду самостоятельно, так они регулируют численность грызунов.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще