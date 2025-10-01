«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе

Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru провели исследование, выявив слова и фразы, которые вызывают наибольшее раздражение у работающих петербуржцев.

Список оказался довольно обширным и вызвал бурное обсуждение.

С большим отрывом лидирует фраза «Я тебя услышал» (или «Я вас услышал»), которую назвали самой раздражающей 23% горожан.

За ней следует «Ретроградный Меркурий» как объяснение рабочих проблем, что вызывает недовольство у 19% респондентов.

Замыкает тройку «Надо было вчера» — эта фраза заставляет «неистовствовать 18% работающих горожан».

В список нелюбимых фраз также вошли «От слова “совсем”» (13%), «Заранее спасибо» (2%) и «Будем на связи» (2%).

Как пишет «Коммерсантъ», в категории «самые раздражающие слова» петербуржцы выделяют уменьшительно-ласкательные формы типа «человечек» или «задачка» — их ненавидят 29% опрошенных.

За ним следуют англицизмы, такие как «засинкаться»/«синк»/«синкануться» (22%).

Прилагательное «вкусный», применяемое не к еде (например, «вкусный дизайн»), раздражает 18% петербуржцев.

Глагол «апрувить» не нравится 14% горожан, а «пофиксить» — 7%.

В комментариях к исследованию петербуржцы охотно дополняют этот список.

Другие вспоминают «еще «крайний» вместо «последний»… и король всего: «Я вас услышал…»».

Особое негодование вызывает фраза «Дайте обратную связь»:

Среди самых нелюбимых выражений — «Доброго времени суток». Один из респондентов утверждает:

«Какой убогий это придумал? Неужели неясно, что, говоря, добрый день, мы здороваемся, а не указываем на часть суток?».

Также в список «словесного мусора» попадают:

«И ведь, идиоты употребляют в речи такие слова, абсолютно не смущаясь, не понимая, что это словесный мусор», — заключает один из комментаторов.