«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе

Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru провели исследование, выявив слова и фразы, которые вызывают наибольшее раздражение у работающих петербуржцев.
Список оказался довольно обширным и вызвал бурное обсуждение.
Лидер антирейтинга: «Я тебя услышал»
С большим отрывом лидирует фраза «Я тебя услышал» (или «Я вас услышал»), которую назвали самой раздражающей 23% горожан.
За ней следует «Ретроградный Меркурий» как объяснение рабочих проблем, что вызывает недовольство у 19% респондентов.
Замыкает тройку «Надо было вчера» — эта фраза заставляет «неистовствовать 18% работающих горожан».
В список нелюбимых фраз также вошли «От слова “совсем”» (13%), «Заранее спасибо» (2%) и «Будем на связи» (2%).
«Человечек» и англицизмы: словесный мусор в офисах
Как пишет «Коммерсантъ», в категории «самые раздражающие слова» петербуржцы выделяют уменьшительно-ласкательные формы типа «человечек» или «задачка» — их ненавидят 29% опрошенных.
За ним следуют англицизмы, такие как «засинкаться»/«синк»/«синкануться» (22%).
Прилагательное «вкусный», применяемое не к еде (например, «вкусный дизайн»), раздражает 18% петербуржцев.
Глагол «апрувить» не нравится 14% горожан, а «пофиксить» — 7%.
Комментарии горожан: список пополняется
В комментариях к исследованию петербуржцы охотно дополняют этот список.
«Пролонгацию забыли..», — пишут одни.
Другие вспоминают «еще «крайний» вместо «последний»… и король всего: «Я вас услышал…»».
Особое негодование вызывает фраза «Дайте обратную связь»:
«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную».
Борьба за чистоту языка: «Доброго времени суток» и «нарративы»
Среди самых нелюбимых выражений — «Доброго времени суток». Один из респондентов утверждает:
«Какой убогий это придумал? Неужели неясно, что, говоря, добрый день, мы здороваемся, а не указываем на часть суток?».
Также в список «словесного мусора» попадают:
«Нарративы, кампус, хабы, локация, коворкинг и др. мерзость».
«И ведь, идиоты употребляют в речи такие слова, абсолютно не смущаясь, не понимая, что это словесный мусор», — заключает один из комментаторов.