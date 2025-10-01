Городовой / Город / «Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10 Город
Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами Общество
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз Город
«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма» Город
Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе

Опубликовано: 1 октября 2025 13:00
петербуржцы на работе
«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе
globallookpress/Andrey Arkusha

Как правильно общаться с горожанами, чтобы не вызвать раздражения.

Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru провели исследование, выявив слова и фразы, которые вызывают наибольшее раздражение у работающих петербуржцев.

Список оказался довольно обширным и вызвал бурное обсуждение.

Лидер антирейтинга: «Я тебя услышал»

С большим отрывом лидирует фраза «Я тебя услышал» (или «Я вас услышал»), которую назвали самой раздражающей 23% горожан.

За ней следует «Ретроградный Меркурий» как объяснение рабочих проблем, что вызывает недовольство у 19% респондентов.

Замыкает тройку «Надо было вчера» — эта фраза заставляет «неистовствовать 18% работающих горожан».

В список нелюбимых фраз также вошли «От слова “совсем”» (13%), «Заранее спасибо» (2%) и «Будем на связи» (2%).

«Человечек» и англицизмы: словесный мусор в офисах

Как пишет «Коммерсантъ», в категории «самые раздражающие слова» петербуржцы выделяют уменьшительно-ласкательные формы типа «человечек» или «задачка» — их ненавидят 29% опрошенных.

За ним следуют англицизмы, такие как «засинкаться»/«синк»/«синкануться» (22%).

Прилагательное «вкусный», применяемое не к еде (например, «вкусный дизайн»), раздражает 18% петербуржцев.

Глагол «апрувить» не нравится 14% горожан, а «пофиксить» — 7%.

Комментарии горожан: список пополняется

В комментариях к исследованию петербуржцы охотно дополняют этот список.

«Пролонгацию забыли..», — пишут одни.

Другие вспоминают «еще «крайний» вместо «последний»… и король всего: «Я вас услышал…»».

Особое негодование вызывает фраза «Дайте обратную связь»:

«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную».

Борьба за чистоту языка: «Доброго времени суток» и «нарративы»

Среди самых нелюбимых выражений — «Доброго времени суток». Один из респондентов утверждает:

«Какой убогий это придумал? Неужели неясно, что, говоря, добрый день, мы здороваемся, а не указываем на часть суток?».

Также в список «словесного мусора» попадают:

«Нарративы, кампус, хабы, локация, коворкинг и др. мерзость».

«И ведь, идиоты употребляют в речи такие слова, абсолютно не смущаясь, не понимая, что это словесный мусор», — заключает один из комментаторов.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще