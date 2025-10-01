Корабли моей гавани: почему в «морских» домах Петербурга сложно выживать

Дома-корабли: что это такое и почему они вызывают споры.

Для многих петербуржцев дома серии 1ЛГ-600, известные в народе как «дома-корабли», — это привычная часть городского пейзажа. Но, как выясняется, жизнь в них может быть непростой.

История создания: от Ленинграда до других городов

«1ЛГ-600 — советский типовой проект жилых домов индустриального домостроения», — гласит информация.

Строительство домов этой серии велось с 1967 по 1989 год в Ленинграде и его пригородах, а также в других городах, включая, например, польские.

Внешний вид и планировка: каюты и узкие коридоры.

Дома-корабли — это панельные здания от 5 до 15 этажей, а иногда и с кирпичными вставками. Некоторые из них имеют необычную форму, предназначенную для гашения ветра в прибрежных районах.

«Есть дома, в которых спальни тоже миниатюрны. Если вам приходится спать в 6 квадратных метрах, разве ваши ощущения не будут схожи с каютой?», — задается вопросом петербуржец.

Микроскопическая кухня и тонкие стены: главные недостатки

Основные проблемы, с которыми сталкиваются жители этих домов, связаны с планировкой.

Самый большой минус — «очень маленькая кухня — 5.4 м²».

Кроме того, стены (всего 10 см толщиной) быстро промерзают. Но есть и интересные особенности:

«Окно расположено на уровне груди, подоконник узкий. Под подобным окном можно поставить диван, или стол».

«Вот я в таком и живу. Все насквозь продувается. Стены наружные — сплошной песок(куда цемент дели, непонятно). Без отопления, как на улице, так и в комнате. А проект польский переделали не в пользу жильцов», — пишет петербурженка.

Звукоизоляция и перепланировка: сложности жизни в “корабле”

Звукоизоляция оставляет желать лучшего, а о перепланировке квартиры мечтать не приходится.

Откуда название: окна-иллюминаторы или каюты?

Народное название «дома-корабли» имеет несколько версий. Одна из них связана со своеобразной формой окон, напоминающей «огромный лайнер».

Другая — с планировкой комнат, схожей с каютами.

География “кораблей”: от Гражданки до заграницы

Дома этой серии можно встретить в разных районах Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском, Кировском и Тосненском районах Ленинградской области, в Новом Уренгое, Челябинске, Копейске, Пскове и даже в городах Польши.