Городовой / Город / РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды Город
Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться Город
Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены Город
Почему февраль пощадит трудяг: в какую неделю россияне будут работать всего четыре дня? Город
Питер спрятался за облаками, но зонт сегодня не пригодится: чем еще удивит пятничная погода? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить?

Опубликовано: 17 января 2026 03:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить?
Городовой ру

С начала текущего года РЖД ввела новые правила и пересмотрела стоимость своих услуг. Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах поездов, следующих на далекие расстояния, увеличилась на 11,4 процента. Кроме того, появился ряд сезонных коэффициентов, которые повлияют на цену билетов в периоды высокого спроса.

В течение времени с мая по середину сентября стоимость может вырасти дополнительно на 11–20 процентов. В то же время, снижение индекса на 15 процентов предусмотрено на промежутки с 12 по 19 января, а также с 5 ноября по 24 декабря 2026 года. Такие изменения коснутся поездок внутри страны.

Компания также начинает испытания системы посадки по биометрическим данным для некоторых маршрутов поездов «Ласточка» из Москвы. Оформление проезда с использованием биометрии будет исключительно добровольным, а для участия потребуется зарегистрироваться заранее и выразить согласие на обработку личной информации. Внедрение нового порядка запланировано на первый квартал года.

С 20 января 2026 года для тех, кто не достиг 14 лет и отправляется за пределы России, купить билет можно будет только по заграничному паспорту. При этом для перемещений по стране потребуется предъявить только свидетельство о рождении ребенка. Такие новшества призваны повысить безопасность пассажиров.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью