С 1 декабря международные посылки будут оформлять по-новому: обратите внимание на один неожиданный штрих

С 1 декабря 2025 года для отслеживания международных отправлений, относящихся к категориям «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М», «Почта России» введёт новые правила. Вместо привычных кодов, начинающихся с буквы R, введут новую маркировку — коды будут начинаться с буквы L. В результате такие отправления будут проходить автоматическую обработку.
Изменения обусловлены обновлёнными требованиями Всемирного почтового союза, который регулирует стандарты оказания международных почтовых услуг. Переход на новую систему позволит повысить скорость и точность обработки данных видов корреспонденции. Ожидается, что это также облегчит отслеживание пути посылок получателями.