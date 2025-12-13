Городовой / Город / С берегов Невы — к «быкам»: воспитанник «Зенита» Вахания может перейти в «Краснодар»
Опубликовано: 13 декабря 2025 11:45
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Летом прошлого года спортсмен заключил полноценное соглашение с футбольным клубом «Ростов».

Илья Вахания, играющий на правом фланге обороны за «Ростов» и входящий в состав российской национальной команды, может продолжить карьеру в «Краснодаре», пишет «Спорт-Экспресс».

Клуб, который в текущем сезоне завоевал чемпионский титул, стремится укрепить защиту и выделяет 24-летнего игрока среди приоритетных вариантов для перехода.

Сумма, за которую Вахания может сменить клуб, оценивается примерно в 5 миллионов евро. Футболист прошёл подготовку в «Зените», а затем на протяжении трёх сезонов находился в аренде у «Ростова».

После этого, летом 2023 года, он заключил с ростовчанами долгосрочное соглашение, действующее до 2028 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
