С берегов Невы — к «быкам»: воспитанник «Зенита» Вахания может перейти в «Краснодар»

Илья Вахания, играющий на правом фланге обороны за «Ростов» и входящий в состав российской национальной команды, может продолжить карьеру в «Краснодаре», пишет «Спорт-Экспресс».
Клуб, который в текущем сезоне завоевал чемпионский титул, стремится укрепить защиту и выделяет 24-летнего игрока среди приоритетных вариантов для перехода.
Сумма, за которую Вахания может сменить клуб, оценивается примерно в 5 миллионов евро. Футболист прошёл подготовку в «Зените», а затем на протяжении трёх сезонов находился в аренде у «Ростова».
После этого, летом 2023 года, он заключил с ростовчанами долгосрочное соглашение, действующее до 2028 года.