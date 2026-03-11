С какого вокзала в Москве отправляются «Сапсаны» до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 11 марта 2026 14:45
 Проверено редакцией
сапсан, пассажиры, вокзал
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
«Сапсаны» из Москвы в Санкт-Петербург отправляются с Ленинградского вокзала.

Поезда «Сапсан», следующие из Москвы в Санкт-Петербург, отправляются с Ленинградского вокзала. Этот вокзал расположен в Москве по адресу: Центральный административный округ, Красносельский район.

Как добраться до Ленинградского вокзала

Чтобы добраться до вокзала на метро, нужно выйти на станции «Комсомольская» и далее следовать по указателям. Ленинградский вокзал работает круглосуточно.

Особенности поездки на «Сапсане»

Поезда курсируют ежедневно в течение всего дня — с раннего утра до позднего вечера. В день выполняется около 13 рейсов в каждую сторону. Время в пути варьируется от 3 часов 50 минут до 4 часов 10 минут в зависимости от расписания и остановок.

Маршрут «Сапсана» пролегает через несколько станций, среди которых:

  • Крюково;
  • Тверь;
  • Вышний Волочек;
  • Бологое;
  • Угловка;
  • Окуловка;
  • Чудово.

Однако поезд останавливается не на всех из них — в одном рейсе может быть от 2 до 4 остановок. Некоторые утренние рейсы отправляются без промежуточных остановок.

Пономарева Дарина
