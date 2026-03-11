С какого вокзала в Москве отправляются «Сапсаны» до Санкт-Петербурга?

Поезда «Сапсан», следующие из Москвы в Санкт-Петербург, отправляются с Ленинградского вокзала. Этот вокзал расположен в Москве по адресу: Центральный административный округ, Красносельский район.
Как добраться до Ленинградского вокзала
Чтобы добраться до вокзала на метро, нужно выйти на станции «Комсомольская» и далее следовать по указателям. Ленинградский вокзал работает круглосуточно.
Особенности поездки на «Сапсане»
Поезда курсируют ежедневно в течение всего дня — с раннего утра до позднего вечера. В день выполняется около 13 рейсов в каждую сторону. Время в пути варьируется от 3 часов 50 минут до 4 часов 10 минут в зависимости от расписания и остановок.
Маршрут «Сапсана» пролегает через несколько станций, среди которых:
- Крюково;
- Тверь;
- Вышний Волочек;
- Бологое;
- Угловка;
- Окуловка;
- Чудово.
Однако поезд останавливается не на всех из них — в одном рейсе может быть от 2 до 4 остановок. Некоторые утренние рейсы отправляются без промежуточных остановок.