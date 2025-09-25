Городовой / Город / Незначительная часть мощностей: в Петербурге Адмиралтейские верфи уходят с острова ради искусства
Опубликовано: 25 сентября 2025 11:00
Адмиралтейские верфи и опера
globallookpress/MIT Russia

Зачем Петербургу новый театральный комплекс.

Петербург готовится к появлению современного концертно-театрального комплекса на Ново-Адмиралтейском острове.

Как пишет "Фонтанка", реализация этого амбициозного проекта потребует частичного переноса производственных мощностей Адмиралтейских верфей, что уже получило одобрение.

Генеральный директор ОСК Андрей Пучков заверил, что перенос затронет лишь незначительную часть «практически неиспользуемых» мощностей верфей, минимизируя затраты.

Миллиард евро на сцену

Предварительная оценка инвестиций в новый комплекс составляет около 1 миллиарда евро.

Здание будет предназначено для проведения оперных и балетных постановок, что позволит значительно расширить культурные возможности города.

Автор:
Ксения Пронина
