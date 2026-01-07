Городовой / Город / С молотка — да по золотой цене: в Петербурге ипотечные квартиры подорожали почти на 50%
С молотка — да по золотой цене: в Петербурге ипотечные квартиры подорожали почти на 50%

Опубликовано: 7 января 2026 01:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Банки по всей стране на сегодняшний день владеют более чем пятью тысячами подобных квартир.

В прошлом году в Санкт-Петербурге были реализованы 88 ипотечных квартир, выставленных на торги из-за долговых обязательств владельцев.

Общая начальная стоимость этих объектов составляла 484 миллиона рублей, а по итогам завершения торгов сумма выросла до 527 миллионов. Об этом сообщило агентство «Долговой Консультант», ссылаясь на данные ГИС «Торги».

В 2025 году средняя цена проданной ипотечной квартиры в Северной столице составила 5,99 миллиона рублей. Это на 46% выше, чем в предыдущем году, когда аналогичный показатель был 4,1 миллиона. Число таких сделок по всей России снизилось на треть по сравнению с 2024 годом.

В агентстве отмечают, что интересные по цене предложения для перепродажи на торгах встречаются всё реже. Если повторные торги оказываются без результата из-за отсутствия покупателей, объекты переходят во владение кредиторов.

У кредиторов в таком случае есть возможность либо непосредственно продать эти квартиры, либо дождаться благоприятных изменений на рынке недвижимости.

Сейчас, по приблизительным оценкам, банки по всей стране располагают более чем 5000 ипотечных квартир, перешедших к ним за долги.

Передача таких объектов на аукционы часто занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Процедура зависит от особенностей исполнительного производства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
