С молотка — гостиница у Пулково за 6,2 млрд: кому достанется сон в тени лайнеров?

Опубликовано: 14 ноября 2025 11:18
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Гостиничный комплекс рядом с аэропортом Пулково выставлен на аукцион с начальной стоимостью 6,2 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу крупный гостиничный комплекс, расположенный поблизости от аэропорта Пулково. Аукцион, на котором выберут нового владельца, намечен на 23 декабря. Объект оценили в 6,2 миллиарда рублей.

В состав сделки войдут все доли компании «Пулково СКАЙ» — ей принадлежит гостиница «Domina Пулково» категории пять звёзд, рассчитанная на 253 номера.

Также передадут 100% долей управляющей компании «СТАТУС», обслуживающей как гостиницу, так и апарт-комплекс в том же здании, сообщает пресс-служба РАД.

Комплекс с апартаментами включает 470 объектов; дополнительно к лоту добавлены 83 нежилых помещения в составе здания.

Высотное здание, достигающее 22 этажей (70 метров), было построено по стандартам известной французской международной гостиничной сети, представители которой участвовали в разработке проекта и осуществляли техническое сопровождение.

Общая площадь всего комплекса превышает 43 тысячи квадратных метров. Торги запланированы на конец декабря.

Власти Северной столицы параллельно продолжают поиск арендаторов для объектов на Апраксином дворе. Там намерены выставить на аукционы более 30 различных лотов.

Автор:
Юлия Аликова
