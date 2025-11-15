Ни теории, ни вождения: МВД подтвердило — при замене прав экзамены не нужны

В России при замене национальных водительских прав экзамены сдавать не требуется, однако необходимо предъявить медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
Основной повод для обсуждения — в 2026 году прекратят действовать водительские права, срок которых истёк с 1 января по 31 декабря 2023 года и которые ранее были продлены автоматически. Об этом напомнили в МВД.
Представители МВД уточнили: «Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов».
Правила обмена и получения водительских прав регулируются постановлением правительства, утверждённым 24 октября 2014 года. Согласно установленным требованиям, при подаче заявления гражданин обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт).
В списке необходимых документов также должны быть:
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами,
- действующее российское национальное водительское удостоверение (если оно есть).