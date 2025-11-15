Снос или спасение? Вот какая сила уберегла этот вокзал в Петербурге от уничтожения

Здание было возведено в 1853 году как первый вокзал города-империи, открывая путь из Петербурга к Гатчине и дальше. В 1862 году дорога уже шла до Варшавы, а фасад вокзала обновили: появился витраж и часовая башня по образцу европейских ратуш.
Стены, где были эвакуации, обстрелы и угроза сноса
В годы Первой мировой войны здание встречало эшелоны с ранеными — к платформе даже подвели трамвайную ветку.
Во время Великой Отечественной фронт оказался всего в десятке километров от Обводного канала, и вокзал подвергался артобстрелам. А в 1990-е годы великие планы расширения магистралей могли стереть его с лица карты города: здание мешало развитию транспортной оси, и лишь стена со скульптурой Ленина удержала его от сноса.
Новая жизнь — торговый и гастро-центр
В 2001 году поезда перестали приходить, началась масштабная реконструкция. Сегодня Вокзал 1853 — это один из самых крупных фуд-моллов в России, событие-площадка и архитектурный памятник, адаптированный под современность.
Это не просто старое здание, оставшееся "для музея". Он живой: с кафешками, магазинами, событиями. Он показывает: Петербург умеет взять наследие XIX века и превратить его в место, где хочется провести вечер.