Заговор императрицы и масонов: пугающая правда о Елагином острове, которую скрывали

Он выглядит как античный храм, но под ним — тайный подвал, где когда-то проводили ритуалы.

Елагин остров стал владением императрицы Марии Фёдоровны в начале XIX века. Перестраивая старую усадьбу, архитектор Карл Росси создал ансамбль дворца, парков и павильонов, среди которых — небольшой Павильон под флагом (1824–1825).

Он стоял у воды и служил своего рода пристанью: когда хозяйка приезжала, над куполом поднимали Андреевский флаг. Это — подтверждённый факт.

Однако место, где появился павильон, имело более древнюю историю. По некоторым сведениям, здесь ещё в XVIII веке стояло строение, принадлежащее Ивану Порфирьевичу Елагину — фавориту Екатерины II, литератору, коллекционеру и главе русского масонства.

Дом Елагина и ложа

Известно, что Елагин действительно руководил масонскими ложами, а собрания проходили на его петербургских владениях. Согласно городским преданиям, остров он приобрёл не только для отдыха, но и как уединённое место для собраний братьев по ордену.

Историки не нашли документальных подтверждений этим встречам, но легенда живёт уже два века.

Калиостро в Петербурге

Легенды связывают Елагин остров и с визитом графа Калиостро — знаменитого алхимика и авантюриста XVIII века. По рассказу из книги Ивана Лукаша "Граф Калиостро на Елагином острове" (основанной на воспоминаниях очевидцев), именно здесь проходили мистические собрания, посвящения и опыты с "четырьмя стихиями".

Согласно описаниям, посвящённым обещали долголетие — ровно 5557 лет жизни. Документальных свидетельств визита Калиостро в эти павильоны нет, однако версия настолько укоренилась, что упоминается в краеведческих маршрутах по масонскому Петербургу.

Подвал и сосуды

Во время реставрации павильона в 2001–2002 годах действительно был обнаружен подвал XVIII века и несколько керамических сосудов. Их назначение остаётся неясным.

Некоторые исследователи предположили, что это остатки более ранней постройки — возможно, той самой, которая существовала ещё при Елагине.

Четыре стихии

Ротонда Росси стоит в уникальной точке — там, где Нева разделяется на Малую и Среднюю Невки. Солнце встаёт прямо над её куполом, а вокруг — вода, воздух и земля.

Именно это совпадение породило красивую легенду о четырёх стихиях, соединившихся в одном месте, — возможно, поэтому павильон называют "храмом равновесия".

Сегодня Павильон под флагом открыт для всех. На его флагштоке больше не поднимают масонские символы, но он по-прежнему встречает восход над Невой — там, где реальность и легенда не спорят, а просто живут рядом.