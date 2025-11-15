Городовой / Город / Башня, где рос будущий император: зачем Николай I превратил детство своих сыновей в готическую игру
Башня, где рос будущий император: зачем Николай I превратил детство своих сыновей в готическую игру

Опубликовано: 15 ноября 2025 10:45
Белая башня
Башня, где рос будущий император: зачем Николай I превратил детство своих сыновей в готическую игру
Городовой ру

Она выглядит как средневековый замок, но строили её не для рыцарей, а для детей императора.

Белая башня возвышается над пейзажной частью Александровского парка, будто фрагмент средневекового замка, перенесённый в XIX век. Её архитектор, Адам Менелас, построил башню в 1821–1827 годах по заказу императора Николая I — для занятий и игр его сыновей — Александра, Николая, Михаила и Константина.

Это был не просто павильон, а учебно-рыцарская площадка: вокруг — ров, вал с кирпичным бруствером и Ворота-руина, напоминавшие о древней крепости.

Учебный замок

Внутри башни располагались столовая, гостиная, кабинет, спальня, библиотека и смотровая площадка с видом на парк. На верхнем этаже художник Александр Зауервейд преподавал великим князьям живопись.

Их воспитатель — поэт Василий Жуковский — предложил создать рядом небольшое фортификационное укрепление по системе Вобана, чтобы мальчики учились азам военного дела.

Белая башня стала для юных Романовых настоящим замком взросления где учились не только рисовать и фехтовать, но и понимать красоту.

Архитектура и символы

Башня высотой 37,8 метра сочетает черты неоготики и романтизма. Её фасады украшены чугунными львами и скульптурами по моделям Василия Демут-Малиновского и Карло Ландини, в интерьерах работали мастера братьев Гамбс, художники Скотти и Брандуков.

Белая башня была не просто игрушкой императорских детей — это было воплощение идеала воспитания, где дисциплина соединялась с воображением.

Судьба и возрождение

Во время Великой Отечественной войны башня была почти уничтожена — уцелел лишь первый этаж. Реставрация началась в 1990-е годы, и сегодня здесь действует интерактивный центр музея-заповедника "Царское Село".

Елизавета Астахова
