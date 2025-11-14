Деревня за домом № 14: где на набережной Макарова растёт вишня и живёт курица Рита

Некоторые петербуржцы и не догадываются, что за фасадами набережной Макарова скрывается уголок деревенской жизни. Во дворе дома № 14 стоит маленькая деревянная избушка, с палисадником, сарайчиком и курицей. Её хозяин — Николай Аверин, пенсионер, который живёт здесь уже много лет.
Деревня на Неве
История избушки началась после войны. Родственники Николая жили здесь в общежитии и отремонтировали старый домик, оставшийся на участке. С тех пор он стал родным.
Вокруг вырос город, но внутри двора всё осталось по-старому: деревянные стены, запах свежей стружки и маленький сад, где каждое лето цветёт вишня.
Город и человек
Многие считают это место аномалией Петербурга — живой музей под открытым небом. Туристы заглядывают во двор, чтобы увидеть, как рядом с многоэтажкой живёт человек, которому не нужен другой мир.
Чиновники не раз предлагали Николаю переехать, но он неизменно отвечает, что это и есть его дом. Город вокруг меняется, а его избушка — будто застывшее воспоминание о послевоенном Ленинграде.
📍наб. Макарова, 14