Сравнил с тюрьмой, отметил, что в Москве такого ужаса нет: известный актер раскритиковал худший район Петербурга

Актёр и режиссёр Пётр Фёдоров рассказал, как выбирал локации для своего сериала «Ласт Квест» — и почему именно Петербург, а не Москва, стал пространством действия.
По словам Фёдорова, исторический центр его не интересовал: историю о человеке, который медленно опускается на дно, невозможно рассказать среди дворцов и набережных. Её место — в спальных районах.
Такого преступления против человечности в Москве пока не совершают
Фёдоров признался, что увиденное в Кудрово его буквально потрясло. Район, выросший рядом с Петербургом за последние годы, поразил актёра своей масштабной плотностью и безысходной геометрией.
«Я нашёл дом, где живут 11 тысяч человек. Это абсолютный Алькатрас», — вспоминает он.
По словам Фёдорова, именно после этой поездки он понял, как должен выглядеть мир его сериала — тесный, замкнутый, бетонный. «В Москве такого нет, такого преступления против человечности здесь пока не совершают», — добавил он с горькой иронией.
Кудрово, Парнас, Мурино — новая архитектура без иллюзий
Для «Ласт Квеста» город главного героя собрали из трёх реальных районов — Кудрово, Парнаса и Мурино. Они, по словам автора, стали метафорой современной изоляции: бетонные стены вместо границ, шум трассы вместо моря.
Именно здесь, по замыслу Фёдорова, рождается ощущение внутреннего холода, которое он назвал «замороженным морем».
«Я подружился с питерскими зданиями, с архитектурными формами. Но море избегал. Потом понял: море здесь должно быть замороженным, как и внутреннее состояние героя».
Так спальные районы Петербурга, с их монотонностью и скрытой драмой, стали не просто декорацией, а полноценным персонажем сериала. Город, в котором каждый дом — как зеркало человеческого одиночества.