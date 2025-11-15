Городовой / Общество / Сравнил с тюрьмой, отметил, что в Москве такого ужаса нет: известный актер раскритиковал худший район Петербурга
Сравнил с тюрьмой, отметил, что в Москве такого ужаса нет: известный актер раскритиковал худший район Петербурга

Опубликовано: 15 ноября 2025 10:30
Петербург
Кадр из сериала «Ласт квест»

Город стал идеальной площадкой для истории человека, потерявшего всё.

Актёр и режиссёр Пётр Фёдоров рассказал, как выбирал локации для своего сериала «Ласт Квест» — и почему именно Петербург, а не Москва, стал пространством действия.

По словам Фёдорова, исторический центр его не интересовал: историю о человеке, который медленно опускается на дно, невозможно рассказать среди дворцов и набережных. Её место — в спальных районах.

Такого преступления против человечности в Москве пока не совершают

Фёдоров признался, что увиденное в Кудрово его буквально потрясло. Район, выросший рядом с Петербургом за последние годы, поразил актёра своей масштабной плотностью и безысходной геометрией.

«Я нашёл дом, где живут 11 тысяч человек. Это абсолютный Алькатрас», — вспоминает он.

По словам Фёдорова, именно после этой поездки он понял, как должен выглядеть мир его сериала — тесный, замкнутый, бетонный. «В Москве такого нет, такого преступления против человечности здесь пока не совершают», — добавил он с горькой иронией.

Кудрово, Парнас, Мурино — новая архитектура без иллюзий

Для «Ласт Квеста» город главного героя собрали из трёх реальных районов — Кудрово, Парнаса и Мурино. Они, по словам автора, стали метафорой современной изоляции: бетонные стены вместо границ, шум трассы вместо моря.

Именно здесь, по замыслу Фёдорова, рождается ощущение внутреннего холода, которое он назвал «замороженным морем».

«Я подружился с питерскими зданиями, с архитектурными формами. Но море избегал. Потом понял: море здесь должно быть замороженным, как и внутреннее состояние героя».

Так спальные районы Петербурга, с их монотонностью и скрытой драмой, стали не просто декорацией, а полноценным персонажем сериала. Город, в котором каждый дом — как зеркало человеческого одиночества.

Игорь Мустафин
