Театр, ставший дровами: зачем в Павловске построили сцену без крыши
Театр, ставший дровами: зачем в Павловске построили сцену без крыши

Опубликовано: 15 ноября 2025 09:15
Театр
Он исчез в холод и вернулся, чтобы снова стоять под открытым небом.

В 1811 году архитектор Андрей Воронихин по заказу графа Головкина начал строить необычный театр рядом с Молочным домиком. Главная задумка — поставить сцену прямо под открытым небом. Кулисами стали живые акации, а зрительный зал оформили амфитеатром, будто выросшим из земли.

Торопились закончить всё к приезду Марии Фёдоровны, и на открытии играли дети знатных семей. Так в Павловске появился "Воздушный театр" — символ грации и садовой архитектуры начала XIX века.

Когда театр стал дровами

После революции театр ждал иной финал. В суровую зиму 1919 года, когда в Павловске не хватало топлива, жители разобрали деревянные конструкции на дрова.

От лёгкого павильона не осталось и следа — лишь пустая площадка среди аллей. Спустя десять лет, в 1929-м, по сохранившимся чертежам его восстановили, вернув парку одну из самых поэтичных построек.

Сегодня

Сейчас Воздушный театр снова работает. На его сцене устраивают летние праздники и детские спектакли. Вместо земляных ступеней — удобные скамейки, вместо аристократов — дети и родители, которые приходят смотреть представления под шум листвы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
