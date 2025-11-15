Театр, ставший дровами: зачем в Павловске построили сцену без крыши

В 1811 году архитектор Андрей Воронихин по заказу графа Головкина начал строить необычный театр рядом с Молочным домиком. Главная задумка — поставить сцену прямо под открытым небом. Кулисами стали живые акации, а зрительный зал оформили амфитеатром, будто выросшим из земли.
Торопились закончить всё к приезду Марии Фёдоровны, и на открытии играли дети знатных семей. Так в Павловске появился "Воздушный театр" — символ грации и садовой архитектуры начала XIX века.
Когда театр стал дровами
После революции театр ждал иной финал. В суровую зиму 1919 года, когда в Павловске не хватало топлива, жители разобрали деревянные конструкции на дрова.
От лёгкого павильона не осталось и следа — лишь пустая площадка среди аллей. Спустя десять лет, в 1929-м, по сохранившимся чертежам его восстановили, вернув парку одну из самых поэтичных построек.
Сегодня
Сейчас Воздушный театр снова работает. На его сцене устраивают летние праздники и детские спектакли. Вместо земляных ступеней — удобные скамейки, вместо аристократов — дети и родители, которые приходят смотреть представления под шум листвы.