Салат "Маруся" за 10 минут: понадобятся соленые огурцы – просто, быстро и вкусно – домашних за уши не оттащить

С хозяйками поделились рецептом простого и сытного салата "Маруся", который можно приготовить буквально за 10 минут. Выручит, когда нет времени и сил готовить. Получится настолько вкусным, что домашних будет за уши не оттащить. Идеально подойдет для повседневного перекуса.
Что потребуется:
- соленые огурцы – 3 шт.;
- консервированная белая фасоль – 1 банка или 250 граммов;
- яйцо – 3 шт.;
- сырая, вареная или запеченная морковь – 2 шт.;
- зубчик чеснока – 3 шт.;
- соль – по вкусу;
- майонез – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Как приготовить
Первым делом отвариваем яйца вкрутую. Если принято решение добавлять вареную или запеченную морковь, то ее нужно запечь или отварить до готовности. Для свежести и сочности можно использовать сырую морковь. Ее следует натереть на терке для овощей по-корейски или на крупной терке.
Соленые огурцы нарезаем соломкой. С фасоли сливаем жидкость. Сварившиеся яйца крошим кубиком. Все добавляем в салатник.
Мелко рубим зелень. Пропускаем чеснок через пресс. Все смешиваем в отдельной миске с майонезом и заправляем салат полученным соусом. Пробуем на соль и при необходимости досаливаем. Подаем к столу.
Альтернативный вариант
Вместо моркови в салат можно добавить 100 граммов копченой курицы. Тоже получится очень вкусно и сытно.
