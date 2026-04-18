Городовой / Полезное / Салат "Маруся" за 10 минут: понадобятся соленые огурцы – просто, быстро и вкусно – домашних за уши не оттащить
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат "Маруся" за 10 минут: понадобятся соленые огурцы – просто, быстро и вкусно – домашних за уши не оттащить

Опубликовано: 18 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Салат "Маруся" за 10 минут: понадобятся соленые огурцы – просто, быстро и вкусно – домашних за уши не оттащить
Салат "Маруся" за 10 минут: понадобятся соленые огурцы – просто, быстро и вкусно – домашних за уши не оттащить
Legion-Media
Рецепт необычного и вкусного салата "Маруся" 

С хозяйками поделились рецептом простого и сытного салата "Маруся", который можно приготовить буквально за 10 минут. Выручит, когда нет времени и сил готовить. Получится настолько вкусным, что домашних будет за уши не оттащить. Идеально подойдет для повседневного перекуса.

Что потребуется:

  • соленые огурцы – 3 шт.;
  • консервированная белая фасоль – 1 банка или 250 граммов;
  • яйцо – 3 шт.;
  • сырая, вареная или запеченная морковь – 2 шт.;
  • зубчик чеснока – 3 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • майонез – по вкусу;
  • зелень – по вкусу.

Как приготовить

Первым делом отвариваем яйца вкрутую. Если принято решение добавлять вареную или запеченную морковь, то ее нужно запечь или отварить до готовности. Для свежести и сочности можно использовать сырую морковь. Ее следует натереть на терке для овощей по-корейски или на крупной терке.

Соленые огурцы нарезаем соломкой. С фасоли сливаем жидкость. Сварившиеся яйца крошим кубиком. Все добавляем в салатник.

Мелко рубим зелень. Пропускаем чеснок через пресс. Все смешиваем в отдельной миске с майонезом и заправляем салат полученным соусом. Пробуем на соль и при необходимости досаливаем. Подаем к столу.

Альтернативный вариант

Вместо моркови в салат можно добавить 100 граммов копченой курицы. Тоже получится очень вкусно и сытно.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью