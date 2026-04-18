Этот салат съедают быстрее шашлыка: Весь его секрет - в "хитрой" заправке

Наступила весна, а это значит, что мы всё чаще выбираемся на природу или дачу, чтобы поджарить шашлык. Но так как есть только мясо - не интересно, то в ход идут различные закуски.
На канале "Простые рецепты" рассказывают, какой салат съедают быстрее шашлыка, готовить лучше сразу много.
Для приготовления вкусного салата к шашлыку нужны такие ингредиенты:
- 400 г сочных помидоров;
- 1 красный лук;
- 1 болгарский перец;
- 2 зубца чеснока;
- 1 перец чили;
- пучок свежей зелени;
- сок 0,5 лимона;
- 0,5 ч. л. сахара;
- соль по вкусу;
- оливковое масло для заправки.
Приготовление салата к шашлыку по шагам
- Помидоры выбираем максимально сладкие и сочные, с ними салат получится максимально вкусным. Нарезаем их крупными ломтиками. Выделившийся сок также отправляем в миску для салата.
- Лук - обязательно красный, он не такой горький, как белый. Режем его средними по толщине полукольцами.
- Крупный болгарский перец очищаем от зёрен, удаляем плодоножку. Плод нарезаем длинными тонкими ломтиками.
- Посыпаем салат сахаром, она сделает вкус блюда более ярким и богатым, добавляем по вкусу соль.
- Перец чили чистим от зёрен, нарезаем очень мелко.
- Чеснок чистим и нарезаем мелко.
- Соединяем перец чили, чеснок, добавляем сок лимона и оливковое масло, хорошенько перемешиваем
- Поливаем овощи заправкой, перемешиваем, оставляем настояться, посыпаем нарезанной свежей зеленью.
Салат к шашлыку готов. Он имеет богатый вкус благодаря остроте чеснока и перца чили, кислоте лимонного сока, оливковое масло придаёт дополнительный аромат.
Ранее издание рассказывало, как можно приготовить вкусный ужин из курицы.