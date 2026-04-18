Этот салат съедают быстрее шашлыка: Весь его секрет - в "хитрой" заправке
Этот салат съедают быстрее шашлыка: Весь его секрет - в "хитрой" заправке

Опубликовано: 18 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного блюда к шашлыку

Наступила весна, а это значит, что мы всё чаще выбираемся на природу или дачу, чтобы поджарить шашлык. Но так как есть только мясо - не интересно, то в ход идут различные закуски.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, какой салат съедают быстрее шашлыка, готовить лучше сразу много.

Для приготовления вкусного салата к шашлыку нужны такие ингредиенты:

  • 400 г сочных помидоров;
  • 1 красный лук;
  • 1 болгарский перец;
  • 2 зубца чеснока;
  • 1 перец чили;
  • пучок свежей зелени;
  • сок 0,5 лимона;
  • 0,5 ч. л. сахара;
  • соль по вкусу;
  • оливковое масло для заправки.

Приготовление салата к шашлыку по шагам

  1. Помидоры выбираем максимально сладкие и сочные, с ними салат получится максимально вкусным. Нарезаем их крупными ломтиками. Выделившийся сок также отправляем в миску для салата.
  2. Лук - обязательно красный, он не такой горький, как белый. Режем его средними по толщине полукольцами.
  3. Крупный болгарский перец очищаем от зёрен, удаляем плодоножку. Плод нарезаем длинными тонкими ломтиками.
  4. Посыпаем салат сахаром, она сделает вкус блюда более ярким и богатым, добавляем по вкусу соль.
  5. Перец чили чистим от зёрен, нарезаем очень мелко.
  6. Чеснок чистим и нарезаем мелко.
  7. Соединяем перец чили, чеснок, добавляем сок лимона и оливковое масло, хорошенько перемешиваем
  8. Поливаем овощи заправкой, перемешиваем, оставляем настояться, посыпаем нарезанной свежей зеленью.

Салат к шашлыку готов. Он имеет богатый вкус благодаря остроте чеснока и перца чили, кислоте лимонного сока, оливковое масло придаёт дополнительный аромат.

Автор:
Марина Котова
