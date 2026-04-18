В каких городах России производят вкусные конфеты - сладкоежки будут точно в восторге: список

Российские города с культовыми конфетами

Некоторые города России славятся не только своими достопримечательностями, но и конфетами. Сладкоежки будут особенно в восторге при посещении этих мест. Портал "Яндекс-Путешествия" назвал несколько локаций, которые точно понравятся любителям сладкого.

Санкт-Петербург - монпансье

Именно в Северной столице кондитер Георг Ландрин открыл небольшую мастерскую по производству леденцов. Через некоторое время здесь наладили производство монпансье с фруктовыми вкусами. Такие конфеты обрели невероятную популярность благодаря невысокой цене и удобному формату.

Рязань - петушки на палочке

Именно этот город является родиной сахарного петушка на палочке. На территории Рязани можно не только попробовать местные сладости, но и посетить Музей истории рязанского леденца.

Калининград - марципан

Если покупать марципан, то только в Калининграде, ведь этот десерт уже давно является гастрономическим брендом города. Его производство началось здесь еще в 1809 году. На территории Калининграда можно найти Музей марципана, где получится не только попробовать, но и приготовить этот десерт.

Иркутск - грильяж из кедровых орехов

"Это мягкий грильяж на основе кедрового ореха с клюквой, покрытый шоколадной глазурью. Любителям грызть фабрика предлагает козинаки из кедрового ореха в батончиках", - сообщает источник.

Владивосток - "Птичье молоко"

В 1936 году в Варшаве создали конфеты из суфле, покрытые шоколадной глазурью. До Советского Союза они дошли только в 1967 году, однако никто не знал состав десерта, так как производители держали его в секрете. Именно тогда технолог фабрики Владивостока Анна Чулкова разработала "Птичье молоко", вкус которого полностью совпал с оригиналом. Считается, что здесь готовят эталонную сладость.

Ранее портал "Городовой" рассказал, в каких городах России стоит обязательно попробовать мороженое.

