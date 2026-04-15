Какие города России славятся вкусным мороженым - ради этого сюда точно стоит приехать: пломбир, как в СССР

Некоторые города России знамениты не только достопримечательностями, историей, но и вкусным мороженым. Ради этого лакомства захочется точно посетить определенные локации. Портал "ПСЖР" рассказал о них подробнее.
Кузбасс
Некоторое время назад на территории Кемеровской области создали необычное мороженое "Сибирский уголь". Оно отличается от обычного насыщенным черным оттенком. Для приготовления десерта используется пищевой краситель, который содержит уголь. Мороженое является символом угольной промышленности региона.
Пятигорск
На территории города выпускают мороженое "Настоящий пломбир", рецепт которого используется с 1939 года. Оно продается не только в этом городе, однако все-таки советуем посетить Пятигорск. Здесь множество красивых мест, где можно будет насладиться как вкусом десерта, так и прекрасными пейзажами.
Кореновск
Здесь производят мороженое, которое покорило не только Россию, но и весь мир. Сейчас местную продукцию можно попробовать в 20 странах. Люди, жившие в СССР, говорят, что состав этого десерта приближен к советскому пломбиру.
Вологда
Вологодская область славится большими объемами производства молока, поэтому мороженое здесь особенно сливочное и вкусное. В составе местного десерта нет ничего лишнего. Мороженое также похоже на советский вариант.
