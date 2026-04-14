Куда поехать на майские праздники - есть два варианта: здесь можно отдохнуть не только телом, но и душой

Названы удачные направления для майских праздников

Приближаются майские праздники, поэтому россияне на данный момент находятся в поиске городов, которые можно посетить в выходные дни. Многие люди сразу задумываются о Москве, Санкт-Петербурге, но есть и другие варианты, которые станут не менее привлекательными. "Трипстер" советует посетить Пятигорск и Кисловодск.

Пятигорск

Этот город подойдет как для любителей культурного досуга, так и активного отдыха. За выходные дни здесь можно обойти все музеи. Обязательно посетите Пятигорский краеведческий музей и Домик Лермонтова.

"В городе есть треккинговый маршрут на вершину Машук (993 метра над уровнем моря), а в 8 километрах от Пятигорска находится самая высокая точка Кавказских Минеральных Вод — Бештау (1401 метр)", - комментирует источник.

Пятигорск прекрасно подходит и для гастрономического туризма. Тут много ресторанов, кафе. Не забудьте попробовать кавказские хычины, ягнятину, варенье из тархуна, яйцо по-пятигорски.

Город является очень зеленым, ухоженным и уютным, что особенно отметят жители российских мегаполисов.

Кисловодск

Этот город станет идеальным вариантом для тех, кто любит прогулки, размеренный отдых и спокойствие. На территории Кисловодска есть национальный парк, который поражает своим масштабом. Особенно красиво здесь в мае, когда деревья и кустарники начинают массово цвести.

"В самом городе тоже очень приятно, здесь уже царит почти летняя атмосфера. Прогуливаясь по улочкам, обязательно доберитесь до крепости XIX века, где теперь работает историко-краеведческий музей, и Курортного бульвара", - рассказывает портал.

Не забудьте посетить Нарзанную галерею, где можно попробовать три вида минеральной воды - общую, сульфатную и доломитную.

