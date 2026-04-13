Место в России с "космическими" видами: легко спутать с Марсом - где находится, что посмотреть
Место в России с "космическими" видами: легко спутать с Марсом - где находится, что посмотреть

Опубликовано: 13 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Достопримечательность с уникальными пейзажами

Все привыкли, что пейзажи Марса можно увидеть только в США, однако такие удивительные места получится найти и на территории России. Для этого не придется ехать или лететь на другой край света, так как достопримечательность находится на Алтае.

Месторасположение

В Республике Алтай, в районе Кош-Агачска расположен «земной» Марс. Здесь можно увидеть цветные горы, которые имеют «космические» имена: «Марс-1», «Марс-2», Марс-3». Удивительные пейзажи получится найти в 7 км от автодороги, между рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун. Рядом расположены поселки Ортолык и Бельтир.

Чем уникально место

«Это не просто чудо природы, это горный артефакт, который возвышаетсяна 1800 м (на некоторых участках – почти до 2 км) над уровнем моря. Когда вы поднимаетесь к вершинам, освещенным закатными лучами, красный оттенок гор и ущелий создает ощущение, будто горы горят», - сообщает портал «Большая страна».

Туристы любят это место и из-за альпийского климата. В апреле и мае здесь пасутся домашние козы и овцы, что придает достопримечательности особую атмосферу. Многих привлекают температурные капризы, которые обычно встречаются в горах. Тут часто идут дожди, поэтому следует одеваться соответствующе.

История происхождения

Ученые считают, что на этом месте 90 млн лет назад существовало доисторическое море. В качестве доказательств тут можно найти окаменелые ракушки. Желтый, оранжевый и красные оттенки образуются из-за горных пород, которые выходят наружу.

Что посмотреть

«Алтайский марс» можно разделить на несколько частей. Здесь получится увидеть не только горы «Марс-1», «Марс-2», «Марс-3», но и заброшенные тюрские курганы, живописные виды, из-за которых не захочется выпускать фотоаппарат из рук.

Особенно хорошо посещать долину в июне-июле. В это время природа здесь преображается. Тут можно увидеть ковры из различных растений и цветов, которые особенно хорошо смотрятся на фотографиях.

Автор:
Полина Аксенова
