Соленое озеро с ярко-розовой водой - сюда мечтают приехать все туристы: находится в России, чем уникально
Соленое озеро с ярко-розовой водой - сюда мечтают приехать все туристы: находится в России, чем уникально

Опубликовано: 10 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Удивительный водоем России, который нужно посмотреть каждому

На территории Крыма есть множество уникальных достопримечательностей, но одно из них выделяется особенно. Речь идет о розовом озере Сасык-Сиваш, площадь которого составляет более 70 кв.м. Оно вытянуто в длину на 14 км, при этом его северная часть является пресной, а южная – соленой.

Ежегодно сюда съезжаются туристы ради красивых кадров, но это озеро известно не только своим удивительным видом. Водоем также славится лечебными грязями и розовыми солями. Здесь проводились археологические раскопки, которые показали, что соль тут добывали еще во времена древних греков. Такая добыча развита и сейчас.

Где находится озеро

Розовый водоем расположен между городами Евпатория и Саки. Здесь находится ландшафтный заказник регионального значения. Сасык-Сиваш доступен для туристов в любое время года. Рядом проходит железная дорога и автомобильное шоссе.

Координаты: 45.197699 с.ш, 33.494172 в.д.

Почему озеро имеет розовый цвет

«Такой цвет озеру Сасык придает живущая в соленой воде водоросль Дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina). Она вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности каротиноиды, окрашивающие воду в оттенки от нежно-розового до ярко-малинового или даже сиреневого», - сообщает «Red-House».

Когда озеро приобретает розовый цвет

Самые яркие оттенки розового обычно возникают в июле и августе. В это время года озеро мельчает из-за жары, концентрация соли и пигмента становится существенно выше. Иногда здесь можно увидеть даже «соляные айсберги», которые торчат из воды.

Большую роль играет освещение. Насыщенный розовый оттенок получается в вечернее время и в полдень. Также важно выбирать для поездки солнечные дни, так как в пасмурную погоду вода кажется менее розовой.

Есть ли в Крыму другие розовые озера

Сасык-Сиваш является самым крупным розовым водоемом в Крыму, но на полуострове есть и другие озера с таким оттенком воды. Всего их насчитывается около 300, однако именно озеро в Евпатории является особенным.

Автор:
Полина Аксенова
