Соленое озеро с ярко-розовой водой - сюда мечтают приехать все туристы: находится в России, чем уникально

На территории Крыма есть множество уникальных достопримечательностей, но одно из них выделяется особенно. Речь идет о розовом озере Сасык-Сиваш, площадь которого составляет более 70 кв.м. Оно вытянуто в длину на 14 км, при этом его северная часть является пресной, а южная – соленой.
Ежегодно сюда съезжаются туристы ради красивых кадров, но это озеро известно не только своим удивительным видом. Водоем также славится лечебными грязями и розовыми солями. Здесь проводились археологические раскопки, которые показали, что соль тут добывали еще во времена древних греков. Такая добыча развита и сейчас.
Где находится озеро
Розовый водоем расположен между городами Евпатория и Саки. Здесь находится ландшафтный заказник регионального значения. Сасык-Сиваш доступен для туристов в любое время года. Рядом проходит железная дорога и автомобильное шоссе.
Координаты: 45.197699 с.ш, 33.494172 в.д.
Почему озеро имеет розовый цвет
«Такой цвет озеру Сасык придает живущая в соленой воде водоросль Дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina). Она вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности каротиноиды, окрашивающие воду в оттенки от нежно-розового до ярко-малинового или даже сиреневого», - сообщает «Red-House».
Когда озеро приобретает розовый цвет
Самые яркие оттенки розового обычно возникают в июле и августе. В это время года озеро мельчает из-за жары, концентрация соли и пигмента становится существенно выше. Иногда здесь можно увидеть даже «соляные айсберги», которые торчат из воды.
Большую роль играет освещение. Насыщенный розовый оттенок получается в вечернее время и в полдень. Также важно выбирать для поездки солнечные дни, так как в пасмурную погоду вода кажется менее розовой.
Есть ли в Крыму другие розовые озера
Сасык-Сиваш является самым крупным розовым водоемом в Крыму, но на полуострове есть и другие озера с таким оттенком воды. Всего их насчитывается около 300, однако именно озеро в Евпатории является особенным.
Ранее портал «Городовой» рассказал, какие города России славятся вкусной едой.