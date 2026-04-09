Города России, которые славятся вкусной едой: здесь готовят по старинным рецептам - качество не меняется веками

Опубликовано: 9 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Города России, которые славятся вкусной едой: здесь готовят по старинным рецептам - качество не меняется веками
Города России, которые славятся вкусной едой: здесь готовят по старинным рецептам - качество не меняется веками
В каких городах страны точно не останетесь голодными

Некоторые города славятся не только достопримечательностями, но и своими гастрономическими брендами, вкусными сувенирами, которые выпускаются по старинным рецептам. Ради этого сюда приезжают многие путешественники. Портал «Тонкости туризма» назвал несколько городов, которые являются особенно популярными.

Коломна

Город пользуется популярностью у многих путешественников благодаря местной пастиле. Первый рецепт сладости появился более 100 лет назад, при этом с тех пор он не менялся. Позже в городе возник Музей пастилы и Музейная фабрика.

Плес

Со времен Ивана Грозного на территории Плеса готовят волжскую уху, копченого леща и небольшие открытые пирожки треугольной формы. Они называются «углы». Такая выпечка готовится по рецептам XIII века, которые были восстановлены местными кулинарами.

Муром

«На гербе Мурома не зря изображены калачи — в здешних пекарнях и кондитерских лавках их делают веками. В городе в честь калача установили памятник и ежегодно проводят праздник. С одной стороны, этот вид хлеба изготавливают во многих уголках России, но муромский отличается особенным вкусом и внушительными размерами», - сообщает источник.

Тамбов

Здесь производят знаменитый тамбовский окорок, рецепт которого сохранился с XIX века. Свою популярность мясной продукт обрел в тот момент, когда местные купцы направили его лично императору. Состав окорока не меняется, что подчеркивает уникальность деликатеса.

Автор:
Полина Аксенова
