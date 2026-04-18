Экс-трамвайная столица мира: эти и другие интересные малоизвестные факты о Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург - молодой российский город, который называют Северной столицей, культурной столицей, городом на Неве, городом мостов и каналов и просто ласковым "Питер". Санкт-Петербург известен своей монументальной архитектурой, богатой историей, знаменитыми личностями, но есть факты, о которых могут не знать даже сами петербуржцы.
Назовем несколько интересных малоизвестных фактов, после которых вы полюбите Санкт-Петербург еще больше.
- длина Невы всего 74 км, но она протекает по территории немногим меньше, чем территория Италии. В дельту входят озера Ладожское, Онежское, Сайма, Ильмень, а также реки Свирь, Волхов и Вуокса. Похожая водная система есть только в Северной Америке на Великих озерах. Кроме того, Нева несет больше воды, чем Дон и Днепр вместе;
- на Аничковом мосту стоят скульптуры укротителей коней, которые придумал барон Петр Клодт. Эти фигуры вводили народ в такое восхищение, что было решено повторить композицию для королевского дворца в Берлине, неаполитанского королевского дворца, «Бельведера» в Петергофе и конного двора Кузьминка в Подмосковье;
- в Питере действует самый глубокий метрополитен в мире по среднему показателю. Город строили на болотине, а потому туннели прокладывали под коренными породами. Туннели петербургского метрополитена пролегают на глубине примерно 70—80 метров;
- Санкт-Петербург называют столицей трамваев. Город даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за протяженность путей более 600 км. Правда, теперь первенство у Монреаля;
- самые распространенные фигуры на территории Петербурга - ангелы. Всего их около 3000. Среди них и три главных ангела - золотой, серебряный и бронзовый;
- ботанический сад, расположенный на Аптекарском острове Санкт-Петербурга, изначально задумывался как медицинский огород для выращивания лечебных трав. Их применяли для нужд аптек и больниц. В лаборатории огорода изготавливали более 150 видов медицинских препаратов.
