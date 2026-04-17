Какие регионы отдыхают 21 апреля – весенний праздник света и солнца для умерших: традиции, обычаи и приметы Родительского дня

Радоница – первый вторник после пасхальной недели, когда люди посещают кладбища и делят радость от воскрешения Христа с почившими близкими. Люди отправляются в церковь и молятся за усопших, а затем отправляются на кладбища и приводят места захоронения в порядок. Дома проводятся поминальные трапезы – на кладбище их организовывать не принято.
Какие регионы отдыхают 21 апреля
Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что 21 апреля станет выходным днем для восьми российских регионов:
- Краснодарский край;
- Ставропольский край;
- Иркутская область;
- Пензенская область;
- Брянская область;
- Саратовская область;
- Адыгейская республика;
- Кабардино-Балкарская республика.
А в Карачаево-Черкесской Республике нерабочим днем в связи с Радоницей станет 20 апреля.
Обычаи и традиции
Радоница – радостный праздник: скорбеть и печалиться в этот день не принято. Лучше поделиться воспоминаниями и историями о близких, чтобы сохранить о них память.
Уборка, готовка, шитье и другие бытовые работы разрешены, однако огородные дела придется отложить – беспокоить землю в этот день не стоит. Ссоры, ругань, а также употребление спиртного, особенно на кладбище, запрещены.
Под запретом еще одна древняя традиция: нельзя затопить баню и не помыться в ней. Считается, что так духи покойных залетят внутрь, но православие порицает этот обычай.
Венчаться на Радоницу тоже запрещено. Крещение не под запретом, однако вряд ли в этот день вы сможете его организовать.
Приметы на Радоницу
Если в ночь на Радоницу пройдут заморозки, то урожай разочарует, а если случится новолуние – то будет обильным.
Встретить в этот праздник грачей – к теплому и солнечному лету.
Если на Радоницу пойдет дождь, вы получите хорошие новости. Обязательно умойтесь дождевой водой, чтобы преумножить и сохранить красоту и здоровье.
Считается, что если на Радоницу родится ребенок, то он унаследует характер умершего близкого, которого в этот день поминают.
Ранее портал «Городовой» рассказал о народных приметах на 18 апреля.