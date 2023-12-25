Салат «Помидоры под шубой» обойдется в сущие копейки: о селедке никто не вспомнит

Заморочек с рыбой во время приготовления «шубы» можно избежать. Новый рецепт с помидорами понравится домочадцам не меньше. На реализацию идеи потратите сущие копейки, а потому салат можно готовить хоть каждый день.

Вам понадобятся:

помидоры — 200 г,

сыр — 100 г,

яйца — 1 шт.,

майонез — 3 ст. л.,

чеснок — 1 зубчик,

соль и перец по вкусу.

Помидоры нарежьте кубиком, а вареное яйцо и сыр натрите. Подойдет любой сорт, кисломолочного продукта, но с брынзой салату не будет равных.

Слои нужно повторить, поэтому не выкладывайте все сразу. Порядок такой: помидоры, соль с перцем, яйца, сыр, раздавленный чеснок и майонез. Затем все то же самое. Перед подачей дайте блюду настояться в холодильнике один час, советует портал Food.

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