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Салат «Помидоры под шубой» обойдется в сущие копейки: о селедке никто не вспомнит

Салат «Помидоры под шубой» обойдется в сущие копейки: о селедке никто не вспомнит
Как приготовить салат «Помидоры под шубой»

Вкус, который сложно не оценить.

Заморочек с рыбой во время приготовления «шубы» можно избежать. Новый рецепт с помидорами понравится домочадцам не меньше. На реализацию идеи потратите сущие копейки, а потому салат можно готовить хоть каждый день.

Вам понадобятся:

  • помидоры — 200 г,
  • сыр — 100 г,
  • яйца — 1 шт.,
  • майонез — 3 ст. л.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • соль и перец по вкусу.

Помидоры нарежьте кубиком, а вареное яйцо и сыр натрите. Подойдет любой сорт, кисломолочного продукта, но с брынзой салату не будет равных.

Слои нужно повторить, поэтому не выкладывайте все сразу. Порядок такой: помидоры, соль с перцем, яйца, сыр, раздавленный чеснок и майонез. Затем все то же самое. Перед подачей дайте блюду настояться в холодильнике один час, советует портал Food.

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Кулинария Рецепты
25 декабря 2023 08:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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