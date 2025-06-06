Самые дешевые точки возле туалета: уловки для выгодного шоппинга на Сенном рыке

Пока по всей стране цены на овощи и фрукты продолжают шокировать, на Сенной площади в Петербурге царит свой порядок. Здесь картошка — по 50 рублей за кило, клубника — по 50 за 100 грамм, а бананы — и вовсе по 80. И это не в 90-е, а сейчас — в мае-июне 2025 года.

На фоне того, что в супермаркетах помидоры черри стоят по 1000 рублей, а килограмм груш легко тянет на 400, Сенной рынок выглядит как настоящая овощная утопия.

Да, антураж там своеобразный: шумно, тесно, пахнет всем и сразу. Но, как говорят постоянные покупатели, глаз быстро перестаёт цепляться за обшарпанные прилавки, когда цепляется за ценник.

Цены удивляют даже тех, кто давно следит за ситуацией на продовольственном фронте. А всё потому, что на Сенной торгуют тем, что не успели или не захотели забрать крупные сети. Продукты — с поставок напрямую, без красивой упаковки и лишних наценок.

Правда, есть нюансы. Продавцы норовят продать больше, чем просишь. Зато могут и в подарок что-нибудь положить — «чтобы вы к нам ещё пришли». А если точка находится недалеко от туалета, то и цены всегда ощутимо ниже.

Есть шанс и сторговаться: вечером скидки бодрее, днём — скорее подсунут что-нибудь вчерашнее. Проверять товар перед покупкой обязательно, особенно если вам «накладывают сами».

Местные шопперы говорят, что лучше не брать овощей впрок — за пару дней всё можно не успеть съесть, и испорченное в общей куче не всегда заметно. А ещё — желательно приезжать налегке: с парковкой там беда, и въезд на территорию платный.