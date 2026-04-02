Самый кошачий город России: сюда съезжаются люди со всей страны - и почему там все счастливы

Город, в котором кошки гуляют сами по себе, а люди - в полном умиротворении

Не зря Зеленоградск называют столицей кошек. Тут кошки повсюду: на стенах, на памятниках, на улицах и даже у ЗАГСа.

Здесь даже есть настоящая гостиница для бездомных котов. С отоплением, игрушками и личным котошефом, который каждый день готовит им еду. А еще этот город удивительно удобен для жизни. Об этом рассказывает автор канала "Голландец в России".

Город кошек

Зеленоградск - небольшой курортный город. Здесь живут около 17 тысяч человек и огромное количество счастливых котов. В центре - Курортный проспект, пешеходная улица, где приятно гулять в любое время.

Кошки здесь настоящие хозяева. Они работают консьержами в гостиницах, охраняют магазины и даже встречают гостей в музеях. На улицах повсюду встречаются граффити с котами, памятники, указатели и даже светофоры.

Мурариум

Водонапорная башня в Зеленоградске теперь называется Мурариум. Когда-то ее захватили местные коты - и превратили в музей. Внутри сотни кошачьих игрушек, картин и забавных надписей. А на самом верху открывается отличный вид на город.

Гостиница для бездомных котов

В Зеленоградске есть место, которое заслуживает внимания. Это настоящая гостиница 4 звезды для бездомных котов. Она открылась в 2022 году. Здесь стоят уютные домики в стиле города, внутри - игрушки, миски с едой и батареи. Зимой кошки приходят сюда греться, летом отдыхают в тени.

Кстати, запаха в городе нет. Несмотря на обилие животных, здесь чисто и уютно.

Почему Зеленоградск удобен для жизни

Это не только город кошек, но и пример современной городской среды. Здесь нет широких шумных трасс - только узкие улицы с односторонним движением. Везде хорошие тротуары на одном уровне, без высоких бордюров. Это делает город идеальным для маломобильных людей, родителей с колясками и туристов с чемоданами.

