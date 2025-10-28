Санкт-Петербургу 322 года: археологи считают, что он старше

Город мог быть основан за 1000 лет до Петра I.

Официальная дата основания Санкт-Петербурга — 1703 год, время, когда Петр I начал грандиозное строительство новой столицы на берегах Невы.

Однако, все чаще обнаруживаемые археологические свидетельства рисуют куда более древнюю картину, указывая на существование здесь поселений и культур задолго до имперских преобразований.

От Ландскроны до Ниеншанца: шведские претензии на Неву

Еще в 1300 году шведы предприняли попытку основать поселение на Охтинском мысе, построив крепость Ландскрона.

Хотя новгородцы разрушили ее уже в следующем году, археологические раскопки подтвердили наличие здесь укреплений XIII–XIV веков.

Позднее, в XVII веке, шведы вновь заявили о себе, основав на противоположном берегу Невы город Ниен и крепость Ниеншанц.

Несмотря на скромные размеры, Ниен был значимым торговым и стратегическим центром, и фундаменты зданий XVII века, обнаруженные на Охтинском мысе и в Красногвардейском районе, до сих пор напоминают о его существовании.

Эпоха викингов и римское влияние: древние корни региона

Современные археологические открытия в Ленинградской области кардинально меняют наше представление о древней истории региона.

Если ранее влияние культуры викингов связывалось лишь с Приладожьем, то раскопки 2004–2006 годов доказали их присутствие вплоть до Невы и междуречья Невы и Мги, обнаружив артефакты X–XIII веков.

Еще более поразительны находки позднеримского периода в Волосовском, Ломоносовском и Гатчинском районах, включая клады и монеты Римской империи, свидетельствующие о процветающих сообществах, существовавших здесь задолго до появления шведов и Петра I.

Пласт за пластом: раскрывая древние слои города

В 2023 году археологи завершили важный этап раскопок, вскрыв остатки построек разных эпох, включая первые укрепления и межевания первой половины XVII века, а также провиантские склады конца того же столетия.

Исследования также выявили свидетельства корабельного строительства начала XVIII века и формирование улично-дорожной сети с мощёными улицами в последующие десятилетия, что дает более полное представление о многослойной истории города.

Каждый новый артефакт, будь то уникальные находки шведского города Ниен XVII века, демонстрирующие европейскую материальную культуру, или свидетельства эпохи викингов и римского периода, подкрепляет идею о том, что история региона началась задолго до официальной даты основания Петербурга.

Эти открытия не просто расширяют наши знания о прошлом, но и ставят главный вопрос: насколько древним на самом деле является Санкт-Петербург, и являются ли его 320 лет лишь малой частью его богатейшей, многовековой истории?