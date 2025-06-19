От петушков до Цоя: история культового кафе «Сайгон», которое навсегда изменило культурную карту Ленинграда

Название заведения никак не связано с Вьетнамом — здесь не было вьетнамского кофе и никакой формальной связи с этой страной. Однако именно под этим названием кафе «Сайгон» вошло в историю, став настоящей легендой среди молодежи.

Несмотря на то, что кафе «Сайгон» уже не существует — на его месте сегодня находится бар при гостинице Рэддисон, история этого культового места осталась в сердцах тех, кто здесь бывал в свои лучшие годы.

От «Москвы» до «Петушков»: История здания и предшественники «Сайгона»

В 1880 году, на пересечении Невского и Владимирского проспектов, было построено здание по заказу богатого торговца Абрама Ушакова. Сначала тут располагалась гостиница «Москва», а позже еще и ресторан.

Когда гостиницу закрыли, ресторан занял всю площадь здания и перенял название. А в 1964 году, на первом этаже ресторана, появился самый большой кафетерий в Ленинграде — «Кафетерий от ресторана «Москва».

Сначала его называли «Подмосковье», так как он находился под рестораном «Москва». Но все изменилось, когда коллеги художника Евгения Михнова украсили стены зала большими петухами. Этот зал стали называть «Петушки».

«Сайгон здесь развели!»: Как кафе получило свое культовое название

С течением времени, кафетерий сменил несколько названий и в конечном итоге получил свое последнее имя — «Сайгон».

История переименования кафе связана с забавным случаем. Однажды милиционер заметил группу курящих, стоявших возле кафе, и произнес фразу: «Сайгон здесь развели!». Мужчина имел в виду беспорядки в столице Вьетнама, где в то время продолжалась война.

Этот эпизод породил новое неофициальное название для кафе, и оно прижилось.

Место притяжения «неформалов»: Кофе, общение и творчество

Как пишет «Исторический путеводитель», середина 60-х — середина 80-х годов внесла «Сайгон» на карту неформальной культуры в Ленинграде.

Началось все с любителей кофе, так как здесь можно было насладиться «настоящим» напитком, в отличие от магазинного цикория. Чтобы получить более крепкий кофе, нужно было произнести заклинание: «маленький двойной».

Однако артистам и творческим людям нередко требовалось что-то более крепкое.

Иосиф Бродский, Виктор Цой, Лев Лурье: Знаменитые посетители «Сайгона»

В 60-х годах в «Сайгоне» собирались питерские неформалы. Это было местом общения рок-музыкантов, абстракционистов, хиппи, философов, самоиздатчиков и даже криминальной публики.

Здесь можно было выразить свои мысли, прочитать стихи и, как итог, получить объективную оценку. Среди посетителей кафе были Иосиф Бродский, Виктор Цой, Иннокентий Смоктуновский, Лев Лурье, Евгений Вензель, Сергей Курехин и многие другие.

Днем здесь тусовались спекулянты и торговцы книгами, а вечером наступала очередь творческой неформальной молодежи.

Драки, дебоши и закрытие: Конец эпохи «Сайгона»

В «Сайгоне» случались драки и пьяные дебоши. С местом, которое называли «Сайгоном», власть перестала считаться тихо и мирно, несмотря на то, что оно находилось в специальном месте и было известным.

В 1989 году кафе закрыли на ремонт, но восстанавливать его не стали. У страны оставалось всего два года, чтобы полностью отвлечься от вопросов культуры и молодежной политики и в начале 90-х годов вместо закрытого кафе здесь был открыт бар, а затем и магазин.

Неудавшееся возрождение и заслуженная память: «Сайгон» в культуре и искусстве

Несмотря на многократные попытки воссоздать кафе, это так и не удалось.

Интересно, что «Сайгон» не задумывался как культовое место. Он не был рекламирован и не продвигался наравне с современными ресторанами и барами. Но со временем и благодаря посетителям он стал настоящей городской легендой — около 50 песен имеют отсылки к «Сайгону», а его интерьер был воссоздан на одном из фестивалей во Франции.

В 2001 году стало выходить издание «Сайгонская культура», посвященное эпохе и людям 60-80-ых годов. Все это — заслуженная память о месте, которое было «центром инакомыслия» и местом общения ярких, творческих людей.

«Сфинкс» — дублер «Сайгона» на Васильевском острове и «Гастрит» для бедных

Одним из «дублеров» «Сайгона», как известно, был «Сфинкс», кафе («гриль-бар») на Васильевском. Там тоже собирались разнообразные люди — музыканты (Курехина в начале 1980-х можно было встретить довольно часто), литераторы, художники (Академия как раз по соседству).

И если бедные деятели искусств, болтавшиеся в «Сайгоне», часто ходили есть в дешевый «Гастрит» (угол Невского и Рубинштейна), то завсегдатаи «Сфинкса» — в пельменную на соседней улице.

«Там, если ты покупал кусок хлеба, бесплатно давали бульон из-под пель­меней, было очень вкусно», — вспоминал художник Миллер.

Так кафе стало символом эпохи, местом, где рождались новые идеи, встречались талантливые люди и создавалась история. Его больше нет, но память о нем будет жить вечно в сердцах петербуржцев.