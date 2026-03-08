Саженцам после схода снега - строго обязательно: Вот что делаем с ними в марте - запомните

Совет для всех дачников в марте.

Совсем скоро сойдёт снег, у дачников на участке появится много дел. Одно из них - высадка саженцев, но и тут есть несколько вопросов, которые необходимо решить.

О важных действиях с саженцами после зимы рассказывают на канале "Дача, сад и огород".

Дело в том, что саженцы кустов и деревьев обычно приобретаются заранее или же нарезаются с осени и хранятся в прохладном месте до весны в "спящем" состоянии. Далеко не всегда их достаточно просто высадить в землю, чтобы получить в будущем шикарный урожай.

Некоторые из саженцев за зиму успевают подмёрзнуть, а потому весной не "просыпаются". Расскажем, как их проверить.

Удачный вариант

Если у саженца после посадки в почву раскрылись почки, начали показываться зелёные листочки, а ветви гибкие, то беспокоиться вам не о чем, растение с успехом пережило холода, без проблем принялось на новом месте и через некоторое время сможет показать активный рост и дать урожай.

Менее удачный вариант

Бывает, что почки у саженца набухли, но никак не раскрываются. Проверим его так - отломим одну из почек у основания. Если есть зачатки листьев, слом "живой", то шанс того, что саженец в итоге "проснётся", хоть и немного позднее, велик. Поливаем растение, даём ему подкормки и ждём, пока раскроются почки с листьями, это может произойти и к июню, ничего страшного.

Плохой вариант

А вот если при отламывании почки вы видите сухую ткань, листьев нет, то дело обстоит не очень хорошо. Проверяем ветви на гибкость. Если они ломаются, то эта часть саженца по какой-то причине высохла. Берём секатор и начинаем подрезать, двигаясь от верхушки вниз. Дошли до живой зелёной ткани - отлично, оставляем растение в обрезанном состоянии, через некоторое время оно даст новые побеги.

А вот если до самого низа ствола при обрезке обнаруживается серая сухая ткань, то саженец, вероятно, не перенёс зиму, стоит его выкорчевать и отправить на свалку. Полив и подкормки в этом случае бессильны.

