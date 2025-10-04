Сбер выплатит 5 млрд компенсаций за вклады на Сберкнижках: правила получения, коэффициент, кому точно выдадут деньги

Хватит один раз вкусно поесть в ресторане.

Россиянам снова обещают вернуть часть денег за «сгоревшие» советские вклады — на это в бюджете 2026–2028 годов заложено почти 5 млрд рублей. Схема старая, но многие до сих пор путаются: кому платят, в каком размере и с какими ограничениями.

Кто может получить

Компенсации положены всем, у кого 20 июня 1991 года на счетах Сбербанка СССР оставались деньги, а сам вклад не был закрыт до конца того же года.

Право имеют:

сами вкладчики (рожденные по 1991 год включительно),

их наследники,

а также те, кто оплатил ритуальные услуги после смерти вкладчика (если смерть наступила в 2001–2025 годах).

Какие документы нужны

Паспорт РФ,

сберегательная книжка (или справка из банка, если книжка потеряна),

для наследников — свидетельство о смерти и документы на наследство.

Размер компенсации

Сумма рассчитывается по формуле: остаток на 20 июня 1991 года × коэффициент возраста × коэффициент даты закрытия вклада.

Родившимся до 1945 года — тройной размер (коэффициент 3).

— тройной размер (коэффициент 3). Родившимся с 1945 по 1991 год — двойной размер (коэффициент 2).

Коэффициент даты закрытия:

1992 год — 0,6

1993 год — 0,7

1994 год — 0,8

1995 год — 0,9

1996–2025 годы и действующие вклады — 1

Например: вкладчик 1970 г.р. имел 1000 рублей на 20 июня 1991 года, закрыл счет в 1996-м. Компенсация: 1000 × 2 × 1 = 2000 рублей.

Компенсация на похороны

Наследники или оплатившие ритуальные услуги могут получить до 6 тыс. рублей (или меньше, если сумма вклада в пересчете была меньше 400 рублей — тогда компенсацию умножают на коэффициент 15), передает портал 360.

Важный нюанс

Если вклад закрыт между 20 июня и 31 декабря 1991 года, двух- и трёхкратная компенсация не положена.