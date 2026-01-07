Седовласые фрилансеры: как пенсионеры осваивают заработок не вставая с любимого кресла

В России планируют усилить возможности удалённой работы для граждан предпенсионного возраста. Это отражено в новом плане, который уже получил одобрение правительства страны.
На региональном уровне будут разрабатываться и внедряться специальные проекты, ориентированные на этот сегмент населения, сообщает ТАСС.
Ожидается, что органы власти на местах начнут реализовывать соответствующие мероприятия в ближайшее время.
Также предусматривается проведение профессионального обучения для тех, кому уже исполнилось 50 лет. Помимо этого, людям старшего возраста будет доступно дополнительное образование с финансовой поддержкой от государства.
В поручениях правительства отдельно отмечена задача по развитию различных вариантов домашней, временной и гибкой занятости среди граждан, приближающихся к пенсионному возрасту.
Контроль исполнения таких мер возложен на Министерство труда, туда ежегодно будет поступать отчёт о результатах.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».