Седовласые фрилансеры: как пенсионеры осваивают заработок не вставая с любимого кресла
Седовласые фрилансеры: как пенсионеры осваивают заработок не вставая с любимого кресла

Опубликовано: 7 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В России стартовала программа обучения пенсионеров работе в дистанционном формате.

В России планируют усилить возможности удалённой работы для граждан предпенсионного возраста. Это отражено в новом плане, который уже получил одобрение правительства страны.

На региональном уровне будут разрабатываться и внедряться специальные проекты, ориентированные на этот сегмент населения, сообщает ТАСС.

Ожидается, что органы власти на местах начнут реализовывать соответствующие мероприятия в ближайшее время.

Также предусматривается проведение профессионального обучения для тех, кому уже исполнилось 50 лет. Помимо этого, людям старшего возраста будет доступно дополнительное образование с финансовой поддержкой от государства.

В поручениях правительства отдельно отмечена задача по развитию различных вариантов домашней, временной и гибкой занятости среди граждан, приближающихся к пенсионному возрасту.

Контроль исполнения таких мер возложен на Министерство труда, туда ежегодно будет поступать отчёт о результатах.

Юлия Аликова
