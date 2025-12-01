Городовой / Город / Секрет спокойной встречи Нового года: психолог советует готовиться «с позиции праздника»
Секрет спокойной встречи Нового года: психолог советует готовиться «с позиции праздника»

Опубликовано: 1 декабря 2025 13:53
Он посоветовал планировать дела заранее, чтобы избежать спешки и ощущения тревоги.

Сергей Ланг, руководитель центра психологической помощи, рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу» о том, как подготовиться к Новому году, не поддаваясь излишней суете. Он заметил, что многие ошибочно оставляют все приготовления на последние дни, что приводит к тревоге и усталости.

Эксперт подчеркнул, что правильный настрой и планирование помогают войти в праздничный сезон без лишнего стресса.

Психолог рекомендует заранее решить, какие покупки необходимы, можно ли сделать заказ через интернет, а также составить последовательный план действий. Это, по словам Ланга, позволит уменьшить напряжение и сохранить радостное настроение.

Он обратил внимание на пользу украшения дома как средства создания особой атмосферы. Сергей Ланг отметил:

«Здесь всё больше зависит, что называется, от головы, от того, как люди ко всему подходят.
Нужно заранее подготовиться, выбрать, во-первых, что вы будете покупать, определить, нужно ли за этим действительно ехать или можно всё купить через интернет. Вообще, составить определённый график и двигаться в нём»

По мнению специалиста, не стоит заострять внимание на прошедших неудачах и заниматься подведением итогов года, углубляясь в самокопание. Психолог советует сосредотачиваться на положительных моментах и воспринимать конец декабря как повод для радости.

Он добавил, что даже если празднование не совпадёт с представлениями об «идеальном» Новом годе, это не является поводом для переживаний.

«Когда люди говорят, что опять год быстро пролетел, ничего особо не изменилось, то есть начинают к этому подходить через призму негатива, настроение, конечно, будет плохим. А нужно подходить с позиции праздника», — отметил Ланг.

Ранее стало известно, что в России в декабре отмечается резкий рост интереса к особым видам парикмахерских услуг накануне Нового года.

Юлия Аликова
