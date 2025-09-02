Городовой / Общество / Отпуск с умом: самые выгодные и невыгодные месяцы для отдыха в 2025 и 2026 годах
Отпуск с умом: самые выгодные и невыгодные месяцы для отдыха в 2025 и 2026 годах

Опубликовано: 2 сентября 2025 16:01
Люди, море
Отпуск с умом: самые выгодные и невыгодные месяцы для отдыха в 2025 и 2026 годах
globallookpress/ Petrov Sergey; NEWS.ru

Правильное планирование отпуска помогает не только хорошо отдохнуть, но и сэкономить.

Выбор времени для отпуска — это не только удобство и погода, но и экономия. Есть месяцы, когда отдых оплачивается выгоднее. Как же не промахнуться с выбором?

Почему выгодно брать отпуск в октябре 2025 года

Для многих выгодно идти в отпуск в октябре, и вот почему. В этом месяце в 2025 году целых 23 рабочих дня — больше, чем в других оставшихся месяцах года. И это главное.

Ведь отпуск оплачивается исходя из среднего дохода, а зарплата начисляется за реально отработанные дни. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше сумма отпускных при равной зарплате.

Сентябрь и декабрь тоже неплохие варианты — там по 22 рабочих дня. А вот ноябрь менее выгоден с 19-ю рабочими днями, пишет Лента.

Так что октябрь — самый выгодный месяц для российских работников в 2025 году, если хочется получить максимум денег за отпускной период.

Как выбирать месяцы отпуска в 2026 году

По прогнозам Минтруда и экспертам сервисов путешествий, в 2026 году выгоднее всего брать отпуск в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре.

Почему? Потому что в этих месяцах 22-23 рабочих дня. Январь, май и февраль при этом считаются самыми невыгодными с точки зрения отпускных.

Кроме того, в 2026 году много длинных выходных благодаря праздникам — майские праздники и июнь с Днем России дадут возможность продлить отпуск без лишнего расхода отпускных дней.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
