«Селедка под шубой» в новом исполнении: секрет в отсутствии свеклы и этом соусе – готовится считаные минуты
«Селедка под шубой» в новом исполнении: секрет в отсутствии свеклы и этом соусе – готовится считаные минуты

Опубликовано: 19 апреля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Старый рецепт на новый лад

Ни одно торжественное мероприятие не обходится без традиционных салатов, однако у хозяек порой назревает потребность в поиске новых и оригинальных кулинарных решений. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт салата, который способен произвести неизгладимое впечатление. Процесс приготовления займет минимум времени, при этом результат порадует превосходным вкусом.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сельдь — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Майонез — 100 г
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Хрен столовый — 1 ст. л.

1. Отварите картофель и яйца до готовности. После остывания отделите желтки от белков.

2. Нарежьте картофель, часть яичных белков, сельдь и репчатый лук средними кубиками. Измельчите зеленый лук.

3. Соедините все подготовленные ингредиенты в салатнике.

4. В отдельной емкости натрите вареные желтки, добавьте горчицу, майонез и сметану. Тщательно перемешайте до однородной консистенции и заправьте салат. Украсьте блюдо измельченным зеленым луком.

Автор:
Ксения Сафрыгина
