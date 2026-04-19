«Селедка под шубой» в новом исполнении: секрет в отсутствии свеклы и этом соусе – готовится считаные минуты

Ни одно торжественное мероприятие не обходится без традиционных салатов, однако у хозяек порой назревает потребность в поиске новых и оригинальных кулинарных решений. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт салата, который способен произвести неизгладимое впечатление. Процесс приготовления займет минимум времени, при этом результат порадует превосходным вкусом.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Сельдь — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сметана — 100 г
- Майонез — 100 г
- Горчица — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Хрен столовый — 1 ст. л.
1. Отварите картофель и яйца до готовности. После остывания отделите желтки от белков.
2. Нарежьте картофель, часть яичных белков, сельдь и репчатый лук средними кубиками. Измельчите зеленый лук.
3. Соедините все подготовленные ингредиенты в салатнике.
4. В отдельной емкости натрите вареные желтки, добавьте горчицу, майонез и сметану. Тщательно перемешайте до однородной консистенции и заправьте салат. Украсьте блюдо измельченным зеленым луком.