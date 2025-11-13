Селёдка‑приманка: лжепродавцы выудили у петербуржцев десятки тысяч рублей

В Санкт-Петербурге зафиксированы случаи обмана жителей посредством фальшивого канала в одном из популярных мессенджеров, созданного якобы от имени известной компании, торгующей рыбой и морепродуктами.

За последние недели несколько человек остались без своих сбережений — ущерб от действий мошенников исчисляется десятками тысяч рублей, сообщает 78.ru.

Обманщики оформили неофициальный канал, где предлагали приобрести рыбу и деликатесы по привлекательным расценкам. Помимо канала для заказов, они использовали ещё одну площадку с положительными отзывами — однако все истории были вымышленными.

Схема была следующей: после согласования заказа покупателю высылался счёт для оплаты, а затем, под предлогом доставки или возврата денежных средств, злоумышленники получали дополнительный доступ к деньгам потерпевших.

Оксана Фарнакова познакомилась с этим каналом по совету своей приятельницы, которая была уверена, что взаимодействует с официальными представителями. Женщины, планируя покупки к празднику, оформили заказ и произвели оплату.

Ожидание товара затянулось, а после неоднократных обещаний доставки пострадавшие получили ссылку для якобы возврата денег. Личные потери Оксаны составили 12 тысяч рублей.

В другой истории Розумбай Саборов столкнулся с мошенничеством случайно — его заинтересовало объявление о выгодной акции: при покупке двух килограммов рыбы якобы бесплатно предоставляли ещё три и обещали скидку.

Мужчина хотел оплатить и получить заказ на месте, но ему сообщили, что продукция якобы хранится на «складе» и требуется предварительная оплата.

После перечисления 10 тысяч рублей Саборов услышал очередную отговорку: доставка откладывается из-за поломки автомобиля, далее злоумышленники вновь отправили вредоносную ссылку.

Ранее стало известно, что в почтовые ящики петербуржцев подкидывают поддельные квитанции.

Жителям города советуют увеличивать бдительность при заказах через интернет и социальные сети, чтобы не стать очередной жертвой мошенников.