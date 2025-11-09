Семь лиц обмана: МВД назвало самые распространённые темы объявлений мошенников

Правоохранители предупреждают, что мошенники часто прибегают к поддельным объявлениям о финансовых и коммунальных услугах, а также распространяют листовки с QR-кодами для обмана граждан.

Правоохранительные органы сообщили, что участились случаи размещения ложных объявлений, касающихся сферы жилищных и коммунальных услуг, а также финансов. Злоумышленники используют рекламные листовки с изображёнными на них QR-кодами, чтобы привлекать жертв. Это утверждается в сообщении МВД Российской Федерации.

Как пояснили представители министерства, аферисты размещают фальшивые объявления, предлагая услуги по проверке счётчиков либо приглашая воспользоваться сантехническими или электротехническими работами. Получив оплату, они исчезают, не выполнив обязательств. Кроме того, мошенники публикуют предложения арендовать квартиру по подозрительно низкой цене или приобрести недвижимость в срочном порядке.

Подобные приемы, по данным полиции, встречаются при продаже электронных товаров. С развитием новых технологий наблюдаются отдельные схемы с оформлением виртуальных кредитных карт. К примеру, ранее сообщалось о появлении новой схемы, связанной с кредитными продуктами, когда гражданам предлагают такие карты, а затем используют их данные в мошеннических целях.

Фальшивые объявления о ремонте и услугах ЖКХ;

Ложные предложения аренды жилья и срочной продажи недвижимости;

Случаи мошенничества при продаже техники;

Вовлечение людей в аферы с виртуальными кредитными картами.

В социальной сети участники обсуждают новые способы обмана, призывая быть внимательнее при использовании интернета и обращении с незнакомыми предложениями. Сотрудники МВД настоятельно рекомендуют не переводить средства незнакомым лицам и перепроверять любую полученную информацию. Эти меры могут помочь избежать денежных потерь и не стать жертвой обмана.