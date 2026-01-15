Семейная ипотека с сюрпризом: для одних дешевле, для других — по полной стоимости

В российской системе семейной ипотеки планируется ввести новые условия, при которых процентная ставка будет зависеть от числа детей в семье. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Государственной думы по финансовому рынку. По словам депутата, действующая льготная ставка для всех семей с детьми не способствует повышению рождаемости.
Как уточнил Аксаков, обсуждается следующий порядок ставок: если в семье появился первый ребенок, то возможная ставка составит 10 процентов. При рождении второго ребенка проценты по кредиту могут снизиться до 6, а если семья пополнится третьим ребенком — до 4 процентов. При этом размер ставок будет уменьшаться со снижением ключевой ставки Банка России.
В планах также рассмотреть введение кредитных каникул сроком до полутора лет для семей с большим числом детей. Это решение должно поддержать такие семьи в период значительных расходов.
В качестве пояснения Аксаков подчеркнул:
«Нынешняя ситуация с предоставлением льготной ипотеки под 6% вне зависимости от количества детей не стимулирует рост рождаемости».
