Семейная ипотека с сюрпризом: для одних дешевле, для других — по полной стоимости
Семейная ипотека с сюрпризом: для одних дешевле, для других — по полной стоимости

Опубликовано: 15 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
В новых правилах количество детей в семье будет определять право на получение льгот.

В российской системе семейной ипотеки планируется ввести новые условия, при которых процентная ставка будет зависеть от числа детей в семье. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Государственной думы по финансовому рынку. По словам депутата, действующая льготная ставка для всех семей с детьми не способствует повышению рождаемости.

Как уточнил Аксаков, обсуждается следующий порядок ставок: если в семье появился первый ребенок, то возможная ставка составит 10 процентов. При рождении второго ребенка проценты по кредиту могут снизиться до 6, а если семья пополнится третьим ребенком — до 4 процентов. При этом размер ставок будет уменьшаться со снижением ключевой ставки Банка России.

В планах также рассмотреть введение кредитных каникул сроком до полутора лет для семей с большим числом детей. Это решение должно поддержать такие семьи в период значительных расходов.

В качестве пояснения Аксаков подчеркнул:

«Нынешняя ситуация с предоставлением льготной ипотеки под 6% вне зависимости от количества детей не стимулирует рост рождаемости».

Автор:
Юлия Аликова
Город
