Городовой / Общество / Сердце, кино и сатира: каким был Тигран Кеосаян на самом деле и почему так рано ушел
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Сердце, кино и сатира: каким был Тигран Кеосаян на самом деле и почему так рано ушел

Опубликовано: 27 сентября 2025 13:30
Тигран Кеосаян
Сердце, кино и сатира: каким был Тигран Кеосаян на самом деле и почему так рано ушел
Global Look Press / Pavel Kashaev; Serguei Fomine

Супруга режиссера сообщила печальную новость: Тигран Кеосаян скончался.

Тигран Кеосаян — известный советский и российский режиссер, актер и телеведущий. Его имя ассоциируется с фильмами, сериалами и телепроектами, которые стали частью отечественной культуры.

Родился он в творческой семье — отец, Эдмонд Кеосаян, был режиссером, мама Лаура Геворкян — актрисой. Уже с детства Тигран впитывал атмосферу кино и театра, которая определила его будущий путь.

Ранние годы и образование

После школы Тигран начал работать на киностудии «Мосфильм», а в 1984 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Таланкина, пишет Лента.

После первого курса ему пришлось уйти в армию. Он продолжил обучение и окончил вуз в 1998 году.

С юности артист пробовал себя в актерской деятельности, снялся в нескольких эпизодах и фильмах, включая «Сталинград» Юрия Озерова.

Кино и телевидение

Дебютным полнометражным фильмом Кеосаяна стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Но широко прославился он после выхода лирической комедии «Бедная Саша» (1997), получившей премию ТЭФИ.

В 2000 году Тигран снял мелодраму «Ландыш серебристый», а летом 2001-2002 годов создал популярный сериал «Мужская работа» о спецназе ГРУ в Чечне.

Кроме кино Тигран также много времени занимался телевидением: вел авторские шоу на разных каналах. Среди наиболее известных — сатирическая программа «Международная пилорама» на НТВ.

Это шоу представляло собой юмористический взгляд на мировые политические события с элементами сатиры и пародий.

Семья и личная жизнь

В начале 1990-х Кеосаян был в отношениях с певицей Натальей Ветлицкой, для которой был снят клип, пишет rusradio.ru.

В 1993 году женился на актрисе Алене Хмельницкой, с которой прожил более 20 лет.

В этом браке у артистов родились две дочери, но брак распался. Тигран женился на журналистке Маргарите Симоньян, у них родилось трое детей.

Здоровье и последние годы

Кеосаян долго страдал от сердечных проблем. В 2008 и 2010 годах он перенес инфаркты и несколько операций по стентированию сосудов.

В декабре 2024 года состояние резко ухудшилось, и он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В январе 2025 года он пережил клиническую смерть и остался в коме.

Несмотря на усилия врачей, Тигран не пришел в сознание. 26 сентября 2025 года режиссер ушел из жизни. Ему было всего 59 лет.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — написала Маргарита Симоньян.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще