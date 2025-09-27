Сердце, кино и сатира: каким был Тигран Кеосаян на самом деле и почему так рано ушел

Тигран Кеосаян — известный советский и российский режиссер, актер и телеведущий. Его имя ассоциируется с фильмами, сериалами и телепроектами, которые стали частью отечественной культуры.

Родился он в творческой семье — отец, Эдмонд Кеосаян, был режиссером, мама Лаура Геворкян — актрисой. Уже с детства Тигран впитывал атмосферу кино и театра, которая определила его будущий путь.

Ранние годы и образование

После школы Тигран начал работать на киностудии «Мосфильм», а в 1984 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Таланкина, пишет Лента.

После первого курса ему пришлось уйти в армию. Он продолжил обучение и окончил вуз в 1998 году.

С юности артист пробовал себя в актерской деятельности, снялся в нескольких эпизодах и фильмах, включая «Сталинград» Юрия Озерова.

Кино и телевидение

Дебютным полнометражным фильмом Кеосаяна стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Но широко прославился он после выхода лирической комедии «Бедная Саша» (1997), получившей премию ТЭФИ.

В 2000 году Тигран снял мелодраму «Ландыш серебристый», а летом 2001-2002 годов создал популярный сериал «Мужская работа» о спецназе ГРУ в Чечне.

Кроме кино Тигран также много времени занимался телевидением: вел авторские шоу на разных каналах. Среди наиболее известных — сатирическая программа «Международная пилорама» на НТВ.

Это шоу представляло собой юмористический взгляд на мировые политические события с элементами сатиры и пародий.

Семья и личная жизнь

В начале 1990-х Кеосаян был в отношениях с певицей Натальей Ветлицкой, для которой был снят клип, пишет rusradio.ru.

В 1993 году женился на актрисе Алене Хмельницкой, с которой прожил более 20 лет.

В этом браке у артистов родились две дочери, но брак распался. Тигран женился на журналистке Маргарите Симоньян, у них родилось трое детей.

Здоровье и последние годы

Кеосаян долго страдал от сердечных проблем. В 2008 и 2010 годах он перенес инфаркты и несколько операций по стентированию сосудов.

В декабре 2024 года состояние резко ухудшилось, и он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В январе 2025 года он пережил клиническую смерть и остался в коме.

Несмотря на усилия врачей, Тигран не пришел в сознание. 26 сентября 2025 года режиссер ушел из жизни. Ему было всего 59 лет.