Последний платеж — это еще не конец: что нужно сделать после погашения ипотеки
Последний платеж — это еще не конец: что нужно сделать после погашения ипотеки

Опубликовано: 27 сентября 2025 14:00
ипотека
Фото: Городовой.ру

За 30 лет можно и позабыть про все шаги.

Погасить ипотеку — событие не меньшее, чем сама покупка жилья. Но радость от последнего платежа лучше сразу дополнить делом: убедиться, что квартира действительно стала только вашей. Иначе можно столкнуться с неприятными ограничениями.

Шаг 1. Получите справку в банке

Когда внесли последний платёж, запросите в банке документ о полном закрытии кредита. Одновременно убедитесь, что закрыт и ипотечный счёт.

Шаг 2. Снимите обременение

Пока обременение не снято, квартира юридически «под контролем» банка.

  • Иногда документы в Росреестр подаёт сам банк.

  • Если это нужно сделать вам — можно обратиться в МФЦ с паспортом, справкой о погашении и закладной (если была). Другой вариант — сайт Росреестра, но понадобится электронная подпись.

Шаг 3. Проверьте результат

Через 3 рабочих дня обременение должно исчезнуть. Закажите свежую выписку из ЕГРН на сайте Росреестра или через МФЦ — и убедитесь, что теперь собственность чистая.

Что ещё можно сделать?

  • Вернуть часть страховки — если вместе с ипотекой покупали полис.

  • Начать копить — сумму ежемесячного платежа можно перевести на вклад или накопительный счёт.

  • Учесть маткапитал — если использовали его, после снятия обременения в течение полугода нужно выделить доли супругу и детям через Росреестр, отмечает Domrfbank.

Важный момент

Если не снять обременение, квартира останется «с ограничениями»: продать, перепланировать или даже сдать её в аренду будет проблематично без согласия банка. Поэтому лучше заняться этим сразу — и тогда жильё действительно станет полностью вашим.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
