Последний платеж — это еще не конец: что нужно сделать после погашения ипотеки

Погасить ипотеку — событие не меньшее, чем сама покупка жилья. Но радость от последнего платежа лучше сразу дополнить делом: убедиться, что квартира действительно стала только вашей. Иначе можно столкнуться с неприятными ограничениями.
Шаг 1. Получите справку в банке
Когда внесли последний платёж, запросите в банке документ о полном закрытии кредита. Одновременно убедитесь, что закрыт и ипотечный счёт.
Шаг 2. Снимите обременение
Пока обременение не снято, квартира юридически «под контролем» банка.
-
Иногда документы в Росреестр подаёт сам банк.
-
Если это нужно сделать вам — можно обратиться в МФЦ с паспортом, справкой о погашении и закладной (если была). Другой вариант — сайт Росреестра, но понадобится электронная подпись.
Шаг 3. Проверьте результат
Через 3 рабочих дня обременение должно исчезнуть. Закажите свежую выписку из ЕГРН на сайте Росреестра или через МФЦ — и убедитесь, что теперь собственность чистая.
Что ещё можно сделать?
-
Вернуть часть страховки — если вместе с ипотекой покупали полис.
-
Начать копить — сумму ежемесячного платежа можно перевести на вклад или накопительный счёт.
-
Учесть маткапитал — если использовали его, после снятия обременения в течение полугода нужно выделить доли супругу и детям через Росреестр, отмечает Domrfbank.
Важный момент
Если не снять обременение, квартира останется «с ограничениями»: продать, перепланировать или даже сдать её в аренду будет проблематично без согласия банка. Поэтому лучше заняться этим сразу — и тогда жильё действительно станет полностью вашим.